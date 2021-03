Zajtra nás čaká deň dobrých prekvapení. Dobrú

Premiérov status, ktorý zverejnil včera krátko pred polnocou, vo mne vyvolal vlnu optimizmu. Ani dospať som nemohla. Skoro ráno som vyskočila z postele, doplnila som C, D, Zn a Se, vydezinfikovala kľučky a teraz čakám.

I keď som spočiatku rozmýšľala, či ľahké mravčenie v rukách a pichanie pri srdci nemôže byť náznak infarktu alebo predávkovania vitamínmi, po zmeraní teploty, tlaku a rosného bodu som sa priklonila k tomu, že sa jedná o neovládnuté vzrušenie. Život v karanténe je celkom nudný, a tak každá takáto správa, ktorá nahradí plochú emóciu zo sledovanie telenovely či tlačovej konferencie niektorého z politikov, poteší. Premiér totiž nesľúbil jedno alebo dve, ale celý deň prekvapení, a to už je riadna nálož. Čím nás ešte môže Igor prekvapiť? Čo nám ešte môže dať? Veď Sputnik už doviezol, Zakarpatskú Ukrajinu už sľúbil Rusku, tak čo to môže byť?

Po prečítaní si ranných novín začínam tušiť...

1. Podľa bývalého generálneho riaditeľa odboru stratégie Inštitútu zdravotnej politiky Smatanu vraj Slovensko neobjednalo 35 miliónov antigénových testov určených na samotestovanie do domácností a škôl, ale ďalších 35 miliónov rovnakých antigénových testov, ktorými nás doteraz testovali. A to je radostná správa a priznajme si – i prekvapenie. Už sme si so slzou v oku mysleli, že je koniec nášho milovaného testovania a zatiaľ... 35 miliónov antigénových testov, ktoré sú už vraj na ceste, je milým prísľubom toho, že sa budeme po víkendoch v radoch stretávať ešte dlhé týždne a mesiace.

2. Infektológ Jarčuška nás uistil, že za nežiaduce účinky Sputnika nebudú lekári trestne stíhaní. A to je ďalšia dobrá zvesť. A aké z toho môže vyplývať prekvapenie? Nuž, ak náš pán premiér nehodí zodpovednosť na sestričky či na pilotov, ktorí vakcíny doviezli, tak môže ísť len o jediné: zodpovední budeme len my. Veď štát si JEHO prostredníctvom splnil psiu povinnosť, zabezpečil čo mohol (a ešte aj navyše) a my by sme mohli aspoň takouto troškou priložiť ruku k dielu.

3. Japonský miliardár Jusaku Maezawa ponúka zadarmo 8 leteniek na Mesiac a uchádzať sa môžu aj Slováci. Až sa bojím pomyslieť..., ale toto by bola naozaj pecka, pán premiér! To by kukala i Merkelová.

