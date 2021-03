Nové smerovanie našej zahraničnej politiky

Ak by niekto upodozrieval Igora Matoviča, že pri nástupe na post premiéra vo všetkom klamal, nemal by pravdu. V jednej veci naozaj neklamal. Sľúbil, že bude celkom iný premiér, ako boli všetci pred ním, a tak aj je.

Svoj sľub napĺňa v priamom prenose na 100 percent.

A badáme to nielen doma.

Jeho originálny spôsob vedenia tohto štátu stačil za uplynulý rok zanechať stopu už i v zahraničnej politike. V štýle kam vítr, tam plášť, rozsieva náš predseda vlády po svete nielen úsmevy a zábavu (ako hovorí moja mama) od prirodzeňá, ale do svetovej politiky priniesol i niečo, čo už tam roky chýbalo: neskrývaný údiv štátnikov nad tým, či je takéto niečo na najvyššej úrovni ešte vôbec možné. Kolegyňa Merkelová musela byť celkom iste prekvapená a i dojatá, keď si z nej náš mladý, vysokou politikou nepobozkaný mládenec urobil už na prvom stretnutí bútľavú vŕbu a ako prvej jej (po svojej manželke) pošepkal svoj atómový nápad plošne testovať Slovákov. I ostrieľaný kolega Putin sa asi najskôr trochu pozastavil nad prirodzenosťou nášho vodcu, ale hneď na to s nefalšovanou radosťou prijal jeho prosbu o ruské vakcíny. (Či sa potom na fašiangových večierkoch so svojimi priateľmi bavil i na tom, že mu náš premiér daroval vo svojej prirodzenosti kus cudzej zeme, nie je známe, ale je to celkom možné). Kolega Orbán sa celkom iste teší z jeho verejnej podpory maďarského kabinetu a i on asi na stretnutiach rozpráva svojim kamarátom, že sa ešte žiadnemu maďarskému premiérovi nestalo, aby slovenský premiér chválil maďarského ministra zahraničných vecí za jeho intervencie do vnútra Slovenska.

I keď sa to neprajníkom nášho predsedu vlády na prvý pohľad možno zdá, správanie sa nášho premiéra nie je len také huj buj. ON sa totiž vyzná. Niekoľko rokov viedol firmu a zamestnával stovky zamestnancov. Založil skorostranu a je vzorom ďalším stovkám obyčajných ľudí. Či má všetko dobre premyslené, nevieme, ale taktika, ktorú si vybral, sa mu osvedčila a roky na nej funguje. Musí fungovať, keď je tam, kde je!

Základom je – nemať plán, ale prispôsobovať sa aktuálnej situácii.

Načo márniť úsilie tam, kde sa to neoplatí?

Svoju energiu a snahu je treba venovať najmä ľuďom a krajinám, ktoré čo to znamenajú. Čert ber tých krpatých. Jeho ambície mieria vyššie. Oveľa vyššie...

Nuž, ťažko povedať ku ktorému štátu budú smerovať jeho geopolitické snahy v najbližšej budúcnosti. Možno napíše k narodeninám Bidenovej a možno Trumpovej manželke. A možno... možno dá namaľovať svoj obraz a s venovaním ho pošle Kim Čong-unovi. Či si ho Kim zavesí alebo či ho vráti so slovami, že mu náš Igor nie je hodný zavázat střevíček, je v podstate jedno. Na facebooku to bude už nafurt a za pokus to stálo. To len absolútni diletanti a mudrosráči ešte dnes rozlišujú západ, východ, sever, juh a stred.