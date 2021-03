Mama má Emu a Ema má... celkom ucelený obrázok

Zdá sa, že schválenie Sputnika je už len otázkou hodín. Náš premiér totiž využil svoje overené komunikačné techniky, ktorými už rok ohuruje Slovensko a z pozície vyššej moci odkázal Christe, šéfke EMA, aby si trochu švihli.

Je predsa magister a jemu nebude žiadna Christa z nejakej Európskej agentúry pre lieky vysvetľovať, koľko sa taká vakcína môže schvaľovať a odkazovať mu na facebooku, že musí byť trpezlivý. Vie ona vôbec, že je premiér Slovenska? Vie, že je magister? Vie, že túto vakcínu už pichli miliónom ľudí vo svete a (skoro) všetci prežili? Vie, že ju máme už na Slovensku dovezenú a že ju doviezol vojenský špeciál? Tak pilotii sa ponáhľajú, krídla si idú dolámať, aby stihli zachrániť čo najviac životov a potom príde nejaká Christa a všetko to chce zdržovať. No, naložil jej náš premiér riadne. A to ešte nevedel, že Christa ani nie je šéfka, ale len obyčajná predsedníčka správnej rady. To by bol iný mazec...

Nuž, Ema ani len netuší, že my, tu na Slovensku už máme vedecké hodnotenie, dohľad i kontrolu nad bezpečnosťou Sputnika dávno vyriešenú. A bez draho platených agentúr. Nám stačí premiér, ktorému ruská strana do telefónu potvrdila, že je všetko OK, ktorý si prečítal vo svetovej tlači (ak to teda bolo po slovensky), že nie sú známe prípady, kedy by mal niekto nejaké veľké, neočakávané ťažkosti a ktorý sám prišiel až do Košíc zásielku prebrať a na vlastné oči sa presvedčiť, že Sputnik je v poriadku.

A my len dúfajme, že Christa to tam v Holandsku odkáže a podľa pokynov nášho premiéra nasmeruje EMU do správnych koľají.

Howgh.