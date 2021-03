Šalamún by sa čudoval

Posledný skvelý premiérov momentálno-mentálny nápad ma načisto uchvátil. Podľa neho na zažehnanie vládnej krízy stačí, aby bol i naďalej premiérom, ale nie tak celkom. Tak trochu. Akože premiérom by bol, ale nebol by vidieť.

Na istý čas by sa niekde zavrel, zišiel by z očí, svoje kompetencie by prenechal niektorému zo svojich kolegov (napr. Hegerovi, ten by to s financiami a so zdravotníctvom popri jednom celkom určite zvládol) a keď už by sa všetko ustálilo, spravil by KUK, tu som, ja so váš premiér, a kríza by bola zažehnaná.

I keď sa vraj tento plán zrodil Igorovi Matovičovi v hlave po niekoľkých prebdených nociach a človek by si mohol na prvý pohľad myslieť, že náš premiér musel na niečom fičať, druhý pohľad prináša i iné perspektívy tohto výplodu fantázie. Dokonca by sa dalo povedať, že to nie je zlý nápad. Ak to nášmu premiérovi vyjde (a povedzme si pravdu, náš štát je už po roku tejto vlády náchylný pristúpiť na akúkoľvek blbosť), nebolo by od veci ho zoficiálniť, vpašovať to s nejakým iným zákonom do ústavy a platnosť rozšíriť i na iné oblasti spoločenského života.

Ak je problém, šéf sa na chvíľu (na pár mesiacov a keď sa to osvedčí, možno i rokov) schová a vybavené.

Nuž, čo na to povedať, Igor Matovič je vo svete opäť v niečom prvý (a Angela bude opäť valiť oči).

Musí byť.

Pochybujem totiž, že takéto čosi by ktorémukoľvek z predsedov vlád napadlo verejne vypustiť z úst.