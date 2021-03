Zatýkanie s vyššou úctou

Vo včerajšej Téme dňa na TA3 ma zarazila myšlienka liberálne orientovaného ministra Sulíka, že zatýkanie vyšších úradníkov by sa malo realizovať s vyššou úctou. Podľa neho totiž nie je na rovnakej úrovni, ako obyčajný človek.

A má pravdu.

Človek, ktorý zastáva vysokú funkciu, žije na určitej spoločenskej úrovni, býva v peknom dome, niekedy i v dvoch, troch, má pekné auto, niekedy i dve, tri, by na rozdiel od vagabunda, ktorý nič nemá a nikto o ňom v podstate nič nevie, nemal byť potupne zatýkaný. Najmä, keď tvrdí, že si nie je niečoho vedomý, alebo len za prijatie úplatku nejakých chabých 20000 eur.

Ako hovorí pán Sulík: „Všetci sme si pred zákonom rovní, ale netvárme sa, že TOP štátny úradník je v tom istom postavení, ako ľubovoľný človek.“ Takéto veci okolo TOP úradníkov majú podľa ministra prebiehať v tichosti, má o nich vedieť premiér a ostatných ľudí to nemá čo zaujímať. V očiach prostého ľudu musia byť vedené takéto pozície vo vážnosti a úcte. Veď symbolizujú moc a vplyv. Akékoľvek podrývanie nerobí dobrotu. A čo svet? Ako sa na nás kuká svet, keď každú chvíľu niekoho NAKA vyťahuje z domu? Ešte by si mohli myslieť, že na Slovensku je to bežný jav, že funkcionári, straníci a vyšší úradníci vo veľkom kradnú alebo čo.

Osobne si myslím, že táto pekná myšlienka ministra Sulíka, by nemala zapadnúť prachom. Viem, že do učebníc dostať takéto čosi bude problém, ale určite by sa mala nad ňou zamyslieť minimálne ministerka Kolíková a do svojej reformy zakotviť aspoň dve úrovne zatýkania: tých vyšších a tých nižších. Možno to nebude až také ťažké. Stačí, keď siahne do histórie práva a celkom iste v nejakom starovekom či stredovekom análi, z dôb, kedy boli ľudia pekne rozvrstvení a nepobehovali tu len tak neoznačení, nejaký pekný vzor pre aplikovanie tejto peknej myšlienky do praxe nájde.

