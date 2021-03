Keď ide politikom o naše životy alebo Dokedy budeme na COVID umierať vo veľkom?

Koľko ste už investovali do prevencie, liečby a pocovidovej starostlivosti z vlastného vrecka? Ak užívate týždne a mesiace lipozomálne formy vitamínov, curcumín, melatonín, quercetín s bromelainom, lyzín, v chorobe ivermektín,...

... trúfnem si povedať, že vás to vyšlo na pár stoviek eur. Bez poštovného.

Veď, čo by ste neurobili pre seba, svoje deti, svojich partnerov a rodičov? Tisícky jednotiek vitamínov D a C pre všetkých členov rodiny niečo stoja, i Ivermektín, ktorý ste zohnali cez známeho jeho známeho, niečo stál. Ale je to stále lepšie, ako sa dostať na JISku. Ak ide o zdravie, netreba šetriť.

I štát a politici sú toho názoru.

Veď z televíznych obrazoviek môžeme počuť každý deň, aký drahý je ľudský život a čo všetko robia pre záchranu ľudských životov:

už x mesiacov od svitu do mrku rokujú, či je ten Ivermektín fakt tak dobrý, ako sa vo svete hovorí a či by ho nemohli predsa len dopriať i nižším vrstvám, ktoré nemajú známych, a dokonca ešte pred tým, ako sa dostanú do nemocnice,

už niekoľko týždňov sa konštruktívne dohadujú, či dávať ľuďom 1 alebo 2 respirátory/ročne zadarmo, keď už ich prikázali nosiť,

stále preratúvajú, či štátny rozpočet vydrží nápor, ak venujú ľuďom vitamíny C a D a či im predsa len nebudú stačiť denné dávky 500 až 1000 jednotiek, pretože tisícky jednotiek navyše im pripadajú ako zbytočné mrhanie daní Slovákov,

nepretržite študujú, čo je to ten quercetín a keď pomáha ľuďom na západe, či bude mať podobný účinok i na našincoch, najmä, keď to mnohí nevedia ani vysloviť, a vysvetliť im, na čo to je, by dlho trvalo.

Nuž naozaj toho robia dosť, niet im čo vyčítať.

A ak by si niekto myslel, že to robia pomaly, tak sa mýli.

Keď chcú stihnúť pripraviť legislatívu, aby sa lekárne mohli zásobiť ešte v roku 2022, musia poznať odpovede na všetky otázky okolo bezpečnosti, dopadu na štátny rozpočet a možno i záujem farmaceutov. To nie je len tak zaoberať sa niečím tak prťavým ako je vitamín D a venovať svoj drahocenný čas takej prkotine, ako je Ivermektín, ktorý stojí 30 centov.

A tak... dokedy budeme na COVID umierať vo veľkom?

Podľa môjho názoru... dovtedy, kým nebude liečba drahšia.

Zatiaľ sa štátu i farmaceutickým firmám totiž asi stále vypláca, že sa poistenci liečia sami na vlastnú päsť a vo svojej vlastnej réžii.