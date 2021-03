Zmena prebieha

Aspoň takto odpovedal v dnešnej diskusnej relácii RTVS pán Šípoš na otázku moderátora, či si myslí, že sa Igor Matovič dokáže zmeniť. Potvrdil, že pozoruje a doslova vidí, ako sa náš premiér mení pred očami. A to je dobrá správa.

Vylepšovať sa je potrebné a každý, kto sa k tomu odhodlá, je hodný obdivu. Niekedy to trvá roky, kým je badať, že človek na sebe pracuje, ale náš premiér je pravdepodobne celkom iný kaliber. Rozhodol sa, dal si na to týždeň a zmeny sú tu. Aspoň tak to opisuje jeho kolega, ktorý ich vraj videl na vlastné oči. A keď sú zmeny už po týždni doslova viditeľné, tak to bude niečo.

Osobne si predstavujem vylepšenie pána Matoviča nejak takto:

(https://www.facebook.com/photo?fbid=5548931111798738&set=gm.1915786028574555)

Vylepšenie celkom iste nastalo. To je vidieť na prvý pohľad. Navyše - vynikajúci nápad, pohodlné využitie, ľahká dostupnosť.

Čo sa však stane, ak budete chcieť umývadlo otestovať v praxi a napustiť si vodu, tak to je vo hviezdach...