Igor sa zasa napil

Ak sa ľudia závislí na čomkoľvek chcú závislosti zbaviť, mali by sa neresti vyhýbať. Alkoholici sa nesmú napiť, fajčiari si nesmú zapáliť, gambleri by nemali stlačiť play. Nášmu premiérovi sa darilo abstinovať pár dní a zrazu bác.

Včera sa mu zapáčil jeden z diskusných príspevkov na facebooku, nevydržal, porušil facebookový celibát a s humorom sebe vlastným označil za DOBRÝ NÁPAD, že by okrem odstúpenia Sulíka, Kolíkovej, Bittó Gigánikovej a Šeligu mohol k podmienkam svojho odstúpenia z funkcie premiéra požadovať i demisiu amerického prezidenta Bidena.

A s týmto asi pán Biden nerátal.

Útoky čakal skôr smerom od Ruska a zrazu... nejaký Matovič.

Kto to je?

Poznáme ho?

Ťažko povedať, či sa pán prezident nad týmto humorným príspevkom slovenského premiéra zasmeje, alebo pošle oficiálnu depešu, v ktorej sa bude pýtať, ako má túto výzvu chápať, ale z pohľadu obyčajného občana to nepovažujem za dobrý nápad pána premiéra. Ešte pred pár týždňami by som si povedala: ale veď prezident Biden sa k takému čomusi ani nedostane, ale po skúsenosti s prezidentom Ukrajiny, ktorý s veľkou nevôľou reagoval na humornú poznámku nášho premiéra, že Zakarpatskú Ukrajinu venuje Rusku za pár tisíc Sputnikov, už si taká istá nie som.

Nuž, pán prezident Biden má o čom rozmýšľať.

A okolie nášho pána premiéra tiež.

I keď vo včerajšej Téme dňa poslanec Šípoš chválil premiéra, ako mu to pekne ide a ako sa to už s jeho komunikáciou zlepšilo, asi to ešte nebude celkom s kostolným poriadkom.

Nuž, na závislého človeka treba dávať neustále pozor. Aspoň na začiatku ozdravného procesu. Pokiaľ to náš predseda nemá ešte celkom pod kontrolou, mohlo by sa stať, že v nestráženej chvíli zo srandy predá kus Kamčatky Grécku alebo vyhlási vojnu Číne.

A potom čo?

Nie každý predseda vlády je obdarený humorom tak, ako ten náš.

