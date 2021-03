Na barikády!

I v OĽaNO vraj už postupne prichádzajú na to, že nastal čas rozlúčenia a že, ak si chce Igor Matovič zachovať ešte aspoň štipku dôstojnosti, mal by odísť. Myslia si to už takmer všetci. Až na (vraj) 15 statočných.

Tí sa rozhodli, že si Igora nedajú a budú sa za neho biť do posledného dychu. Vyhlásenie na jeho podporu, ktoré koluje medzi členmi OĽaNO a ktoré dnes zverejnili médiá, je síce hlavne dôkazom chorej mysle toho, kto tento kolaborát splodil, ale i akýmsi varovaním nás ostatných. Zo slov ako: odstavili nám Mareka, príliš dlho sme ustupovali a chcú nás zničiť, mrazí. Toto už nie je o demokracii, toto už nie je ani o zdravom úsudku. Neviem iste, kto je autorom, podľa obsahu len tipujem, ale tohto človeka by mali dať vyšetriť ako prvého. Ak sa totiž jeho kolegovia nechajú zlanáriť, vypočujú jeho hlas a slová: „Je nás 53 a tú silu máme, nevzdávajme sa bez boja,“ môže to dopadnúť tak, že:

15 statoční sa spolu s Igorom Matovičom zabarikádujú v premiérovej kancelárii, prirazia skrine, písacie stoly a možno i zmotané koberce ku dverám a ampliónom budú z vládneho okna vykríkať hesla ROVNOSŤ, BRATSTVO, SLOBODA. V pozadí bude znieť La Marseillaise – Allons enfants de la Patrie... a v jednom z okien bude stáť do pol pása vyzlečený poslanec Pročko mávajúc veľkou slovenskou zástavou. Či bude aj pomaľovaný bojovými symbolmi, netuším, ale vyvstalo by to z neho. V strede miestnosti na premiérskej stoličke bude sedieť premiér obkolesený svojimi najbližšími, ktorí ho budú brániť a chrániť vlastnými telami až do chvíle, kedy špeciálne jednotky rozrazia ťažké dubové dvere a niekoľko statných mužov v bielych plášťoch so zvieracou vestou v rukách sa vrhne na chudáka Matoviča, ku ktorému budú reťazami priviazaní zvyšní členovia jeho tímu. Celý tento obraz bude sprevádzaný výkrikmi: „Za Sputnik! Za Igora! Za vlasť!“ a raz sa stane predlohou výtvarných a možno i hudobných diel neznámych autorov.

Nuž, vyzerá to trochu ako science fiction, ale ako hovoria i tí najpoprednejší politológovia: dnes nik ani len netuší, čím Igor Matovič môže ešte prekvapiť.

Zdroj:

https://www.topky.sk/cl/10/2085447/MIMORIADNE-V-hre-je-uz-aj-rozpad-OLaNO--Matovic-udajne-demisiu-nepoda-