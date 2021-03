Odpustený a znova pripustený?

Len málokedy sa vo svete stáva, že odchádzajúci premiér odkazuje väčšine národa, že mu odpúšťa. Väčšinou to býva naopak, a tak, človek, touto situáciou zaskočený, zrazu nevie, ako sa zachovať.

Začervenať sa, priznať si pochybenie a zamyslieť sa nad sebou?

Poďakovať sa mu a sľúbiť, že už to nikdy neurobíme?

Zahanbení podpisovať petície, aby nám nikam neodchádzal, aby tu s nami zostal?

Nikdy nám žiadny premiér ešte takto verejne neodpustil a tak sa niet čo čudovať, že tento prvotný počin, a nazvala by som to až štátnickýým aktom (u nášho pána premiéra už druhým v poradí v tomto týždni), nás tak trochu vyviedol z rovnováhy. Mnohí z nás by mu i za odpustenie poďakovali, ale ako, kde, kedy?

Nuž, štátnik formátu Igora Matoviča to má ťažké.

A najmä s národom, akým sme my.

Nevďačným, neuznanlivým, neschopným rozpoznať kvality vodcu.

Veď koľko sme mu toho pokazili, frflali sme, a priznajme si, niekedy sme sa mu dokonca i smiali. Len si spomeňme, ako sme si ho doberali za one time, next time. No, nesprávali sme sa k nemu vôbec pekne.

A on?

Napriek všetkému nám veľkoryso odpustil.

A tak aspoň takto na diaľku:

Ďakujeme, pán premiér za odpustenie. Veľmi si toho vážime.

Len neviem, či by nebolo pre krajinu i pre vás samotného lepšie, keď už ste raz takýto veľkonočne a veľkodušne odpustený, či ste nemali byť skôr prepustený ako do vlády znova pripustený...