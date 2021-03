Z denníka pesimistky alebo Prichádza nová vláda, čo môžeme čakať?

Iba to, čo od nej pravdepodobne očakáva i pani prezidentka, ak ju schváli: chvíľkové upokojenie súčasného stavu. Nič viac a nič menej. Chvíľka na vydýchnutie a načerpanie síl. Vie to prezidentka, vie to vláda a vieme to i my.

Vášne na politickej scéne sa nateraz upokojili a zamietli sa pod koberec a i keď politici hovoria o veľkom poučení, väčšina z nich asi tuší, že to nie je nastálo. Politici vedia, po akom bordeli šliapu, cítia, že to nie je nič príjemného, keď sa na každom kroku potkýnajú, ale statočne sa vyrovnávajú s novým povrchom, usmievajú sa, robia, že im to nevadí a sľubujú, že sa to po čase ušliape. Vraj sa to Slovensku oplatí.

Predseda Kollár ako príspevok k upokojeniu spoločnosti vytiahne ešte väčší počet nájomných bytov, predsedníčka Remišová sa vo zvýšenej miere pustí nielen do európskych ale i do svetových fondov, predseda Sulík po výdatnej (a na facebooku riadne zdokumentovanej) večeri s bývalým premiérom predloží ďalšie, ešte väčšie kilečko a možno i tonečku.

A čo predseda Matovič?

Po vylízaní sa z najhoršieho začne ako nový minister financií najskôr s čistkami na svojom ministerstve. Nové vetry, ktoré tam zavanú, totiž vyplavia na povrch nečakanú informáciu: na ministerstve sedia samí neschopní mudrosráči, ktorí absolútne nerozumejú novým trendom financovania a novému poňatiu plánu obnovy, ktorý sám pán minister niekoľkokrát obnoví. Navyše, dá sa predpokladať, že nový minister financií príde s peckou, ktorá nám pomôže vyhrabať sa z finančného bahna. Bude to niečo prevratné, s čím neráta ani Merkelová, a vzhľadom k tomu, že bude chcieť minister prekvapiť svet, vytiahne pecku one time na európskom stretnutí financmajstrov a až next time doma. Osobne si myslím, že jeho prekvapko sa nestretne s pozitívnym prijatím ostatných členov vlády a najmä tí odborne zdatnejší upozornia na úskalia tohto nečakaného osvietenia a nápadu pána ministra. V tom čase, sa už na facebooku budú objavovať odkazy nielen od Burta, ale i od Marge Simpsonovej, a média budú prinášať informácie o tom, kto všetko chce zasa Igorovi Matovičovi podraziť nohy a kto chce položiť už tretiu vládu. Premiér Heger bude po svojich prvých návštevách v európskych krajinách rozosielať upokojujúce listy kolegom premiérom s vysvetlením, že ak ide o pecku, ktorá sa zrodila na summite európskych financmajstrov, tak nejde o poplašné správy, ale o hlboké, ale naozaj hlboké nedorozumenie, a vo voľných chvíľach a po večeroch bude chodiť buď na druhú zmenu na ministerstvo financií (tajne) alebo riešiť spory predsedov koaličných strán.

Nuž, ako som už raz v niektorom z príspevkov napísala: ak sa človek nepoučí, je nútený prežívať tie isté situácie stále dookola.

A tak... do roka a do dňa, ako hovoria Kozina a pán Fico?

Pozn. autorky a upozornenie pre slabšie povahy:

Príspevok sa opiera o pesimistické videnie jednej nenapraviteľnej pesimistky a podobnosť s očakávaným stavom je čisto náhodná. Budúcnosť bude celkom iste oveľa viac jasnejšia a oveľa viac žiarivejšia.