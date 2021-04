Keď Sme rodina zistí, že by vlastne prácu a rodinu asi ani nechceli

Zmeny vo vláde mi pripomínajú starý vtip. Píše vojak z vojny rodičom: ... aj hygiena je tu veľmi prísna. Spodnú bielizeň si meníme pravidelne každý pondelok. Jano si vymení trenky s Paľom, Paľo s Ferom, Fero s Ondrejom,...

I napriek tomu, že po záverečnom gambite sme si mysleli, že rošáda funkcií vo vláde je ukončená, nemusí to byť tak celkom pravda. Na scénu nastupuje doposiaľ nekonfliktná Sme rodina, ktorá v rámci posledných nepokojov v koalícii obetovala ministra práce, sociálnych vecí a rodiny a ten sa nechce na pôvodné miesto vrátiť. Či sa urazil, či zistil, že je mu vlastne takto dobre, či s výhľadom na nejasnú budúcnosť v dôsledku veľmi jasnej minulosti, sa oficiálne nevie. V strane síce našli nejakého náhradníka, ktorý by túto funkciu aj zastal, ale ten sa zasa nepáčil prezidentke, a tak musia hľadať ďalej.

I keď si po vzore ostatných koaličných partnerov vyhradili čas do utorka, žiaľ, zdá sa, že strana Sme rodina je síce plná expertov, ale ako na potvoru, žiadny z nich nie je sociálne, rodinne a pracovne naladený. Aby to nebolo hlúpe, vyslali exministra Krajniaka, aby médiám povedal, že pri hľadaní síce zatiaľ vhodného ministra pre rodiny nenašli, ale objavili niekoľko odborníkov na iné ministerstvá, ktoré podľa nich nie sú bohvieako riadené, a tak sa možno budú vo vláde uchádzať o výmenu ministerstiev. Zatiaľ nepovedali, čo za experta našli, ale nech je to ktokoľvek, koaliční partneri sa asi príliš nepotešia. Napr. ak by sa jednalo o ministerstvo spravodlivosti, tak ministerka Kolíková by fanfárami ohučaná stála pred prezidentkou v tomto kvartáli už po tretíkrát, a to nie je príliš dobrá vizitka. Ani pre vládu, ani pre Kolíkovú. Aj prezidentka Čaputová už v tom musí mať riadny guláš a možno už zvažuje i to, či by nebolo dobré poveriť niektorého zo svojich asistentov dohľadom nad výmenami medzi ministerstvami. Pre prípad, že by sa aj ďalší urvali z reťaze a výmeny by prebiehali tak často, ako výmeny spodnej bielizne v nemenovanom útvare ozbrojených síl.

Nuž, je to ťažká doba a ťažká situácia. Tu je každá dobrá rada drahá.

Je to predsa len vysoká politika.

Obyčajnému vojakovi by možno stačilo poradiť, aby si trenky v rámci zachovania komfortu prevrátil a presunul posr...tým dopredu, ale môžete toto poradiť ministrovi?

