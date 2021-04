Ďalšia dobrá správa alebo Keď patríme k tým najlepším

Dnes na tlačovke nový minister financií oznámil radostnú zvesť: spotreba Slovákov v r. 2020 oproti r. 2019 nijak zvlášť nepoklesla. Slováci na rozdiel od obyvateľov iných krajín utrácali rovnako a dokonca ešte aj šetrili.

O čom to svedčí?

O tom, že naša vláda to robí dobre.

V západných krajinách bezprizorne lietali helikoptéry s peniazmi a sypali ich lárom fárom, kade-tade. A výsledok? Menšia spotreba domácností.

A u nás? Sveta žiť. Stačilo trochu adresnosti a skromnosti a spotreba domácností zostala na pôvodnej, vysokej úrovni. A ja tento optimistický výsledok môžem potvrdiť na vlastnom príklade.

V r. 2019 mi po odčítaní nákladov na bývanie a dopravu do zamestnania a späť zostalo vo vrecku z výplaty 158 eur mesačne. Za 120 eur som nakúpil stravu, toaletný papier, šampón, prach na pranie a Paralen, a za zvyšných 38 eur som sa každý mesiac vypravil do nákupného centra, kde som si kúpil nejaké tie topánky či bundu. (Je fakt, že raz do roka som sa urval z reťaze, vynechal som nákupné centrum, zašiel som si do čínského obchodu, a tam som utrácal hlava nehlava. Celých 38 eur som bol schopný rozhádzať na jeden šup: trenky, ponožky, papuče, uteráky - len to tak lietalo).

V r. 2020 mi po odčítaní nákladov na bývanie a dopravu do zamestnania a späť zostalo vo vrecku z výplaty 158 eur mesačne. Za 140 eur som nakúpil stravu, toaletný papier, šampón, prach na pranie, rúška, Paralen, vitamíny a lieky na COVID, a ušetrených 18 eur som odložil do doby, keď otvoria obchody s topánkami a oblečením.

Žiadny pokles životnej úrovne.

Žiadny pokles spotreby, dokonca si šetrím.

Touto cestou by som chcel poďakovať našej vláde za adresnú pomoc môjmu zamestnávateľovi a tým i za to, že moja spotreba domácnosti nepoklesla pod úroveň západných krajín. Som rád, že sme si to nepokazili, že si držíme svoju latku. Som rád, že ja i s mojou spotrebou sme mohli prispieť k tomuto peknému medzinárodnému výsledku.

Zdroj:

https://www.youtube.com/watch?v=ZJwcbW3FxEM