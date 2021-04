Najskôr Sulík, potom ratlík, teraz idioti

Takto sa za posledných pár dní vyvíjali príčiny všetkého zla na Slovensku. Aspoň tak to vidí nový minister financií, toho času samopoverenec pre správu Sputnika.

Predseda vlády i koaliční partneri zostali správaním sa celkom nového ministra financií tak trochu zaskočení. Mysleli si, že sedí dňom i nocou nad štúdiom pojmov má dať - dal, nad plánom obnovy a odškodňovacím zákonom a on zatiaľ... frnk, zamával im z vládneho špeciálu s odkazom, že letí na prvú oficiálnu zahraničnú návštevu do Moskvy, niečo si vybaviť. Minister zahraničných vecí síce kvituje, že sa to dozvedel deň vopred, ale predsa len poznamenal (jemne, aby ministra neurazil), že takéto cesty by mali byť naplánované dlhšie ako jeden deň. Premiér je však, zdá sa, spokojný. Ten o ceste vedel už dva dni. Upokojil novinárov i seba, že: „Matovič nevedie v Moskve politické rokovania“ a dodal: „Spolieham sa, že vie, čo tam ide urobiť.“ A takto podobne sa vyjadrili i jeho koaliční partneri. Všetci netušia, ale veria. A verí i pani prezidentka.

A čo tam minister financií išiel vlastne urobiť?

Obetoval sa (zas a znova, i keď si to vôbec nezaslúžime) a išiel zháňať dokumentáciu k vakcínam, ktorú nám Rusko k Sputniku zabudlo priložiť. Keď už mohol na Slovensko priletieť vládnym špeciálom Sputnik, prečo by nemohla i dokumentácia. Za tých pár šupov sa to oplatí, navyše, keď to schváli minister financií.

Lenže...

V Moskve sa udialo niečo, čo pohlo stabilným správaním a vylepšenou komunikáciou ministra Matoviča a výsledok sme si mohli prečítať na facebooku. Rusko vraj povedalo DOSŤ. Sputnika chce naspäť a na dokumentáciu môžeme zabudnúť. Nedá ju do rúk zradcom, ktorí sa pokúsili v nejakom pofidérnom laboratóriu ich vakcínu skúmať. A kto za to môže? Podľa facebookových statusov Igora Matoviča: idioti a nejaký ratlík zo Slovenska.

Čo my sme to za národ?

Najskôr Sulík, ktorý zapríčinil smrť 5000 Slovákov a teraz ratlík s idiotmi, ktorí si „zobrali za rukojemníkov zdravie milióna ľudí na Slovensku.“

Či sú idioti s ratlíkom z koalície, z opozície alebo z nejakej inej inštitúcie, nevedno.

Isté je len to, že vláda i prezidentka sú opäť v strehu. Posledný minister ešte nie je ani znovuvymenovaný a už je to tu zas.

Nuž, čo sa dá robiť...

Bod nula v koalícii trval necelý týždeň.

