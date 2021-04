Keď minister obrany obranu dáva bokom

Pracovná náplň nového ministra financií mnohých z nás prekvapila. Je však fakt, že premiér ani členovia vlády neprotestujú, čím nám dávajú jasný signál, že je to OK. Asi. A vyzerá to i na pekný príklad pre iných ministrov.

Veď keď minister financií dáva bokom financie, prečo by napríklad minister obrany nemohol dať bokom obranu.

Minister obrany Naď dnes v relácii V politike priznal, že Sputnik je naozaj súčasťou hybridnej vojny Ruska, „ale ak sa ukazuje, že vakcína je účinná, dáva túto informáciu bokom“. Informácia o hybridnej hrozbe, ktorá, nielenže sa chystá, ale už prekročila hranice nášho štátu a ktorá by iného ministra obrany postavila do pozoru a strehu, necháva nášho vyrovnaného predstaviteľa ochrany nášho štátu celkom pokojným.

A to je od neho pekné.

Ľudia v časoch plných stresu, nepokoja a bolesti nepotrebujú ešte pridávať.

Načo stále hľadať nejaké zádrapky? Načo hľadať potenciálnych útočníkov? Veď je doba mieru. Kto by na nás chcel útočiť? Čo by si tu tak zobral? Pozrite sa, záhrady i lúky rozkvitajú, včielky a mušky sa začínajú prebúdzať, už aj planty sa dajú na tržnici kúpiť, priezračné vody v potokoch zurčia smerom ku krajším zajtrajškom a my budeme hľadať nejakého neviditeľného zákeráka?

Navyše...

Minister financií to má všetko pevne v rukách. Sputnik je v absolútnom poriadku. Potvrdili mu to v Moskve i v Budapešti. A tí by predsa neklamali. To nie je nejaký obyčajný ŠÚKL, ktorý sa zo závisti či zášti pravdepodobne spojil s nejakými veľmi nebezpečnými nepriateľmi štátu, spravili si z médií trójskeho koňa a vypustili do éteru nekompetentné informácie, ktorými chcú rozoštvávať krajinu, vládu a brániť expremiérovi zachraňovať životy.

Nie, nie, na tento chodníček sa minister obrany zviesť nedá.

Verí tomu, koho pozná, a to je Igor Matovič.

Človek, ktorý sa zapríčinil o očistu Slovenska. Človek, ktorý by nikdy nedovolil, aby si z neho niekto spravil Trójskeho koňa. Ten by takýmto koňom nikdy nemohol byť.

