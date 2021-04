Úľava alebo Keď sa národ dozvie, že vedci nie sú idioti

Keď minister financií po fiasku so Sputnikom poslal odkaz z Moskvy na Slovensko idiotom, z jeho slov sme dedukovali, že adresátom sú vedci. Po premiérovom vysvetlení však môžeme byť pokojní. Idiotmi sú vraj len koaliční partneri.

Či všetci alebo len niektorí, nevieme. Pán minister to stále tají a pán premiér to po rozhovore s ministrom Matovičom vie, ale nechce nič prezradiť. Na priamu otázku novinárov, či ide o ministra Sulíka, premiér Heger len povedal, že celkom takto by to neoznačil.

A bežný človek je dezorientovaný a zmätený.

Z prvej ruky, oficiálne sa dozvedáme, že nám vládnu idioti a nevieme, ktorí. Keby sa aspoň ozvali tí, ktorí sa idiotmi byť necítia, žeby sme si to trochu vytriedili, ale oni nič. Čušia.

Určité indície tu síce sú, pretože minister financií nás pravidelne informuje o tom, ktorý štát sa cíti urazený a dotknutý správaním sa našich (podľa expremiéra Matoviča) idiotov, ale ani z toho sa presne nedá vydedukovať, o koho ide.

Nuž, je to smutné a nespravodlivé.

Maďari a Rusi už vedia, kto je u nás idiot a my môžeme stále len tipovať.