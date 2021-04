Hľadá sa Harabin alebo Čo všetko sa môže stať, keď chýba právna povinnosť

Predvolania z polície na adresu Štefana Harabina zostávajú ležať na pošte. Nedotknuté. Opustené. Pán Harabin o nich vie, no nemôže si ich prevziať, lebo nemá právnu povinnosť nosiť rúško a bez neho ho na poštu nepustia.

A tak chcel, tak sa domáhal a... nič.

Poštári sa zaťali a povedali NEDÁME.

Túto nespravodlivosť chceli následne vyriešiť sami policajti a vyslali svojich kolegov do domu pána Harabina, aby mu, chudákovi bez právnej povinnosti a možnosti dostať sa na poštu, pomohli a predvolanie doručili osobne. Čo sa dialo u Harabinovcov na dvore a doma, sa už asi nedozvieme, ale muselo to byť strašné. Či mu policajti v snahe splniť si povinnosť vyrazili baranidlom bránu a vošli do príbytku, či mu tam vliezli cez špajzové okienko alebo vnikli komínom, sa v správach nehovorí, vie sa iba to, že toto opakované vyčíňanie policajtov sa skončilo obvinením z porušenia domovej slobody. Bez doručenia predvolania.

A to môže znamenať len jediné: pán Harabin nebol a stále nie je doma.

A tu vyvstáva niekoľko zásadných otázok:

Kde sa potuluje bývalý šéf Najvyššieho súdu bez rúška?

Ako je možné, keď nebol doma, že vie, že bola porušená jeho domová sloboda?

Skrýva sa Štefan Harabin niekde uprostred slovenských lesov a z diaľky vyspelými technológiami sleduje dianie vo svojom dome?

Ako je možné, že sa nezvestnému Štefanovi bez rúška podarilo podať trestné oznámenie na policajného prezidenta a vyšetrovateľa? Používa maskovanie alebo komplicov s rúškami, ktorí sa na poštu dostanú? Použil holuba?

Nuž, odpovede na tieto otázky sú zastreté rúškom tajomstva a my len verme, že i bez pomoci polície, ktorá má zviazané ruky a na krku obvinenie z porušenia domovej slobody, je len otázkou času, kedy sa odhalí a Štefan, živý a zdravý, sa objaví.

