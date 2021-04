Guvernér, guvernér, nenašiel správny smer a skočil do čiernych dier

Zdá sa, že I. Matovič dosiahol ďalší životný úspech. Ministerstvo financií je tak spokojné so svojim novým šéfom a s vedením rezortu, že dnes na rokovanie vlády predložilo návrh,aby sa Igor Matovič stal šéfom rady guvernérov EIB.

A svete čuduj sa, on sa ním aj stal.

So svojim vzdelaním, so svojimi odbornými finančnými skúsenosťami, so svojou jazykovou výbavou.

Ťažko povedať, kto tento osvietený nápad schválil a čo si myslel v momente zdvíhania ruky ZA, ale osobne mám taký pocit, že to museli byť ľudia, ktorí sa chcú Európe nejako pomstiť.

I keď je pravda, že hodnotiť výsledky jeho práce na tomto poste môžeme až potom, čo sa prejaví, zo skúseností, ktoré za posledný rok máme, je však možné určité veci predvídať. Pokiaľ sa prejaví vo svojej prirodzenosti, je možné s najväčšou pravdepodobnosťou očakávať, že na kolená pandémiou zrazená Európa ešte v súčasnosti ani len netuší, čo je skutočná skaza s katastrofa. Niektorí odborníci a veštci síce predpovedali Európe finančné otrasy a až kolaps finančných trhov na základe nejakej pohromy, ale že to bude tak skoro a že to príde zo Slovenska, netušil nik.

Igor Matovič má celkom iste už dnes v hlave nápady, ako z nudnej európskej inštitúcie urobiť zábavný podnik a z kolektívu nudných účtovníkov partiu frajerov, ktorá bude ešte dlhé roky spomínať na čarovného Igora zo Slovenska, ktorý ich naučil žiť.

Teda, aspoň dovtedy, kým sa tam nenájde nejaký nepriateľ, ktorý mu to bude kaziť.