Ich sú zástupy a ja sám

Takto ukončil včerajší status na facebooku minister financií. Musel si to nakoniec napísať sám, keď to nikoho iného nenapadlo. Písal to s vierou, že aspoň niekto si všimne, aký je opustený. Takmer ako povestný Jakešov kůl v plote.

A ľudia nesklamali.

Všimli si, ba čo viac, jeho ponosy na nespravodlivosť tohto sveta a upozornenie na samotu, sa tu stretli s pozitívnou odozvou. Stovky komentárov fanúšikov utvrdili ministra v jeho sile a nabádali ho, aby to nevzdával a aby bojoval. Ako z komentárov vyplynulo, podporovateľov Igora Matoviča sú státisíce. Na Slovensku i v zahraničí. Ľudia písali vety plné obdivu, súcitu a lásky. Podporili Igora v jeho konaní a písali o tom, že väčšine Slovenska chýba logické myslenie, že tu totálne zlyhala cirkev podporujúca kapitalizmus, písali o priezračnej Zuže a i o tom, že je treba začať robiť poriadky zhora až dole a nevzdávať sa. Niektorí (a to už neviem posúdiť, či to boli jeho priaznivci alebo odporcovia) mu odporúčali využiť odbornú pomoc a silnejšie lieky, niektorí ich dokonca menovali i s dávkovaním a s možnosťami aplikácie.

Jeden z komentárov však vyčnieval nad ostatnými. Igorov kolega Krošlák z OĽaNO v ňom prezradil, že Igor Matovič je mimozemšťan.

A to je pre svet závažná správa.

Bývalý šéf izraelského vesmírneho programu Haim Eshed totiž tvrdí, že mimozemšťania síce existujú (Trump už vraj bol na pokraji ich odhalenia), ale kým sa nám ukážu, „chcú nás priviesť k rozumu a porozumeniu“.

A to sedí presne.

Len neviem, či to, že sa na Slovensku jeden taký už ukázal, sa má niekde hlásiť alebo o ňom už v programe vedia. Ak by to bola totiž pravda, tak veta zo statusu Igora Matoviča, ktorú citujem v nadpise, by nabrala celkom inú váhu i celkom iný význam.

