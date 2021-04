Nie je kytica ako kytica

Zvrátenosť, ktorú si dovolilo pár ľudí (vraj) z PS v podobe odovzdania niekoľkých živých kytíc šéfke ŠÚKLu Baťovej na znak solidarity, bola odporným populistickým aktom. Navyše vopred dohodnutým. Auto prišlo, vyložilo a bolo to.

Taký priehľadný trik k získaniu vyššej priečky v prieskumoch!

A novinári?

Ako urvaní z reťaze fotili a filmovali kvety, kvety a zase kvety.

Keby nebolo zopár všímavých aktivistov a priaznivcov z OĽaNO, ktorí majú z tejto nechutnej akcie iné fotografické záznamy (i s vysvetľujúcim komentárom), tak by sme sa o pozadí tohto konania mimoparlamentnej strany nikdy nedozvedeli. Naivne by sme si až do dnešných dní mysleli, že sa jednalo o nejaký znak podpory či čoho. A ono je to celkom inak. Dohodli sa, hnusoby.

A keby len ľudia s ľuďmi, ale boli tam i novinári.

Kamery, foťáky... no, hnus.

Čím si to zaslúžila práve táto žena, ktorá podľa ministra financií nevie podľa objednávky riadne vyhodnotiť ani jednu obyčajnú vakcínu? Čo na nej všetci vidia?

A ostatné vedkyne čo? Koľko šikovných a naozajstných vedkýň drie od svitu do mrku a novinári nikde. Ani tulipán.

Ale minister financií vie, čo sa patrí.

S nikým sa nedohováral, sadol si k počítaču, stiahol si obrázok s tou najväčšou kyticou (i s vázou) a fotku na svojom facebooku nezištne venoval všetkým skutočným vedkyniam so slovami: „Z úcty ku každej skutočnej vedkyni, ktorá vie, že závery každého vedeckého skúmania majú byť za každej situácie postavené len a len na faktoch... a nie na politickej objednávke.“

Bez novinárov, bez falošného populizmu.

Nuž, charakter a gentleman sa pozná na prvý pohľad.

Zdroje:

https://www.facebook.com/jozoprockostranka

https://www.facebook.com/igor.matovic.7