Koniec slobody a demokracie. Už len vojna, migranti a utrpenie

Tak toto je oddnes naša budúcnosť, milí Slováci. A podľa predsedu Smeru Fica bude už len horšie. Soros je totiž oficiálne tu. Riadi Slovensko zo SME a špinavými financiami likviduje politikov zvolených v demokratických voľbách.

A nielen u nás.

Zo 100% zlikvidoval pána Mečiara, z 15% i jeho (pána Fica), likvidoval demokratických politikov i na Ukrajine a v Bielorusku. Vždy si vyberie krajinu, kde sa demokracia vyvíja dobrou cestou, kde sa žije bez oligarchov a likviduje a likviduje. Jediný štát, kde sa mu to nepodarilo, je Maďarsko. Orbán sa mu postavil a odmietol ho pustiť do vnútrozemia.

Ale kto ho zastaví u nás?

Pán Fico sa priznáva, že kedysi chcel, ale že mu to niektorí z jeho podpredsedov, ktorí už v Smere dnes nie sú, nedovolili.

Škoda hrdinu, dnes už sa takí nenájdu. Všetci sú tu podľa pána Fica sluhovia Sorosovi, prijímajú od neho pokyny a peniaze a ak im dovolí kradnúť, sú ochotní urobiť čokoľvek. Preto nás na Slovensku nič dobré nečaká. Za špinavé Sorosove peniaze nám sem navozia migrantov, uvrhnú nás do vojny s Ruskom, celá vláda bude kradnúť (niektorí, napr. pani Kolíková, už začali) a na nás, občanov sa nik ani neobzrie. Bude sa tu riešiť marihuana a nejaké bezvýznamné návrhy poslancov a inak... zdochol pes.

Ale... predsa len nie je všetko stratené.

Pán Fico v tlačovke tak trochu naznačil, že on na to má, že on by do toho so Smerom išiel.

A to je po roku útrap s koronou veľká úľava.

Veď, čo je to za život v krajine plnej oligarchov, v krajine, kde sa kradne a pod vedením podvodníka, ktorý rozdáva špinavé peniaze a privilégia tým, ktorí mu idú na ruku.

Zdroj:

https://www.ta3.com/clanok/1208932/tb-smeru-sd-o-ovplyvnovani-diania-na-slovensku-georgeom-sorosom.html