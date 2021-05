Minister financií má v pláne nový plán

Bude to plán finančný a založený na zázraku. Viac vo svojom prvomájovom statuse neprezradil. Jediné, čo po nás chce, je, aby sme spolupracovali, milovali sa a množili. Kedysi výzva z nebies, dnes pokyn z ministerstva financií.

A práve toto mi vŕta v hlave.

Ak by s takouto výzvou vyšiel na svetlo božie minister zdravotníctva alebo minister práce, sociálnych vecí a rodiny, možno by som to cítila inak, ale ak to skrslo v hlave Igora Matoviča, ktorý v súvislosti s týmto spomína zázrak, môže to znamenať všeličo. Ešte v živej pamäti máme svetový experiment s testovaním proti COVIDu, ktorý tiež spájal so zázrakom a vieme, ako to vypálilo.

Dnes je ešte vo hviezdach, aké budú jeho postupy v zaľudňovaní Slovenska, ale optimisticky ladený facebookový status s niekoľkými srdiečkami naznačuje, že minister financií je pravdepodobne pripravený prevziať sexuálny život slovenského národa do svojej agendy a do svojich rúk.

Či sa tešiť alebo sa báť...?

Nuž, ťažko povedať.

Ale povedzme si pravdu, nebolo by čudné, ak by Igor Matovič vo svojom pláne finančne podporoval len obyčajnú prevádzku rodín? To by na neho bolo príliš prízemné a normálne. Ak o jeho pláne nebude hovoriť celý svet i s priľahlým okolím, čo s takým plánom? S jeho nastavením a túžbou vyniknúť v celosvetovom meradle je skôr možné predpokladať experimenty, ktoré by nikoho iného nenapadli. Nie je vylúčené ani to, že sa budeme opäť testovať. Hromadne. Aby neušiel ani jeden plodný. Stačí upraviť momky, presunúť ich z ulice a z pódií kulturákov do intímnejšieho prostredia, vymeniť personál a bolo by. Ani by to možno o toľko viac nestálo. I na rady si ľudia už zvykli... A myslím si, že by proti tomuto neprotestovali ani seniori 65+. A možno by o to bol z ich strany taký záujem, že by sa vrátili i hodiny vyhradené pre seniorov.

Ale nepredbiehajme.

Zatiaľ presne nevieme, čo ministrovi financií drieme v hlave a zbytočne sa tešíme.

Dôležité je, aby sme nášmu ministrovi financií dôverovali, a tak, ako sme mu pred rokom zverili do opatery našu krajinu, životy a zdravie, vložme sa i teraz do jeho rúk a verme na zázrak.

Niektorí už veria.

Poslankyňa Pleštinská o Matovičovi hovorí, že je to „veľký vizionár a manažér a vie predpokladať, čo sa udeje a čo ľudia potrebujú“, no a minister Budaj verí dokonca i v to, že pán Matovič môže byť ešte aj premiérom.

Zdroj:

https://www.facebook.com/igor.matovic.7/posts/10221933613021914

https://dennikn.sk/2370237/poslankyna-olano-plestinska-matovic-je-velky-vizionar-a-manazer-vie-predpokladat-co-sa-udeje-a-co-ludia-potrebuju/