Myši majú po vtákoch, naznačil Suja a letel

Uštipačné jazyky hovoria, že myši oslavujú, pretože objektom pokusov sú dnes ľudia. Nuž, mám pre myši smutnú správu: ich radovánkam bude čoskoro koniec. Ľudia dochádzajú. Aspoň podľa riaditeľa NCZI, ktorý vakcinácii dáva 3 týždne.

Teda, ak sa niečo nezmení.

Ľudia sú vraj zle motivovaní, nehlásia sa do čakárne, mladí, ktorí sa dobrovoľne prihlásili, boli vyškrtnutí, a tak to vyzerá, že o pár týždňov nebude koho očkovať.

Tak toto si dovolil povedať riaditeľ Národného centra zdravotníckych informácií!

Je síce fakt, že osveta očkovania nie je bohviečo, ale to mu nik nepovedal, že pravdu nemôže povedať vždy, keď sa mu zachce?

A verejne?

A v dobe, keď sa ľudia nehlásia do čakárne a nechcú sa dať očkovať?

Ale ako sa hovorí, všetko zlé je na niečo dobré.

Aspoň sa našiel vinník zlyhania očkovacej stratégie a bol riadne potrestaný. My veru nepotrebujeme takých Sujov, ktorí hlásaním pravdy narúšajú vyššie stratégie a plány.

A ako to teda pôjde ďalej?

Osobne si myslím, že (ako necitlivo na tlačovke naznačil riaditeľ NCZI) ľudia dochádzajú. Postupne sa preto ukončí prvá etapa očkovacej hry pod heslom Kto prv? a bude nasledovať etapa druhá pod názvom Ak nie, tak...

V tejto fáze pod rúškom akéhosi čudného druhu dobrovoľnosti budú zo strany štátu a vyšších inštancií prichádzať jemné náznaky nevýhod, s ktorými musíme rátať, ak sa nenecháme zaočkovať. No a pre neprispôsobivých sa začne život v disente. Kontroly, obmedzený pohyb, zákaz vstupu... Nebolo by od veci, aby boli tieto persóny a možno i celé rodiny nejako označené (trebárs farebne), aby sa dalo už na prvý pohľad rozlíšiť, či patria k normálnym alebo k disidentom. A verte, že to dlho nevydržia. Život v disente bude náročnejší, ako život bežnej populácie, a tak je pravdepodobné, že veľká časť rebelov nevydrží, podľahne volaniu diaľok, slobodnému prístupu ku vzdelávaniu, kultúre a iným voľnočasovým aktivitám, a dajú sa nakoniec zaočkovať. A možno i niekoľkokrát v roku. Len aby boli slobodní.

Tretia etapa očkovacej hry pod heslom Musíš, ak nechceš, aby... príde na rad vtedy, ak bude vakcín toľko, že si budeme môcť vybrať nielen miesto, značku a doktora, ale i formu, farbu a kapelu, ktorá nám pritom bude vyhrávať. Rebelov už nebude veľa, ale i tak bude potrebné, aby sme sa pred nimi mali na pozore, ohlasovali každý konšpiračný byt či podozrivý leták v schránke a v smetáku.

Ale to je ešte ďaleko.

Preto... žiadny strach, Slováci. Všetko je tak, ako má byť.

Vinník bol vďaka pohotovosti nadriadených odstránený a teraz už to pôjde všetko podľa plánu.

Raz sa vytúženej slobody celkom iste dožijeme.

Zdroje:

https://dennikn.sk/2375312/zaujem-o-ockovanie-je-mimoriadne-nizky-hovori-sef-nczi-takto-mozeme-o-par-tyzdnov-zatvorit-vakcinacne-centra/

https://www.tvnoviny.sk/domace/2027489_sef-nczi-robert-suja-konci-vo-svojej-funkcii