Obyčajní ľudia si konečne doprajú

Dosť bolo útrap a strádania. Dosť bolo nepohodlného sedenia v limuzínach. Minister vnútra, jeden z nás, obyčajných, sa rozhodol pre radikálny krok a plánuje obnoviť vozový park ministerstva vnútra. Aby voziť nebolelo, aby tešilo.

Nuž, pre pána Mikulca je to veľká výzva.

Sám povedal, že vymeniť vozový park nie je len tak a že to nebude jednoduché. Vláda si zaslúži po ťažkom roku trochu toho komfortu a keď už sa do toho vrazia peniaze, tak nech to stojí za to. Aká bude celá výbava, zatiaľ neinformoval, ale dá sa predpokladať, že ak bude jeden voz stáť 100 až 200 tisíc, tak sa nebude v doplnkoch troškovať. Už dnes napr. vieme, že autá budú mať masážne kreslá.

Tie budú možno vyrobené na mieru, presne podľa zadku užívateľa, aby to chudáka vládneho neomieľalo a neohrievalo inde, ako má. Niektoré typy budú možno masírovať aj iné časti tela. Chrbát, hlavu a tak... Niektoré typy budú možno vybavené i živou masérkou, ktorá doplní masáže tam, kde technika nedočiahne. Veď cesta do Trnavy alebo Nitry je dlhá a úmorná.

Celé obstarávanie má však jeden háčik.

Nie je dosť peňazí na výmenu celého vozového parku.

Slováci peniaze neuvážene odčerpali na blbosti a pomoc pri znižovaní negatívnych dopadov opatrení, ktorými nás vláda počas pandémie opatrila, a tak sa musia uskromniť. Je to nepríjemné, lebo nové limuzíny sa asi neujdú každému a je jasné, že prideľovať sa bude podľa zásluh.

Saskári dostanú nejaké staré a výbehové, Smerodináci majú potreby čiastočne pokryté vlastnými luxusnými vozidlami, Zaľudiaci si za porušenie zákazu vychádzania nezaslúžia, takže možno naozaj zostanú nové limuzíny len pre obyčajných ľudí.

A to je dobrý signál do sveta.

Veď, kto viac, ako obyčajní ľudia, si zaslúžia ponatriasať a pomágať tam, kde by si iní, neobyčajní zaslúžili nakopať.

Zdroj:

https://www.topky.sk/cl/10/2110137/Ministerstvo-vnutra-si-zrejme-potrpi-na-poriadny-luxus--Testovanie-limuzin-za-tisice-s-masaznymi-kreslami-