O víťazoch alebo Keď ženy nie sú len kuchárky a kačacie pery na vysokých štekloch

Prípad Kolíková je, zdá sa, u konca. Statní chlapi okolo R. Fica i I. Matovič s družinou verných zistili, že žena môže byť niekedy i silnou ľudskou bytosťou. A to dokonca bez toho, aby hádzala vnadami a „špúlila“ pery.

Právne podkutý predseda Smeru a spol. vedeli celkom iste vopred, že podnet k prípadu Kolíková nie je až tak silný, aby to v civilizovanej krajine mohlo obstáť, ale i tak šli do toho. Celú kauzu vymysleli, zabalili do úhľadného balíčka, predhodili verejnosti, v záujme veci odmoderovali a... čakali.

A dočkali sa.

Vyšlo im totiž niečo, s čím už na začiatku síce tak trochu rátali, ale neboli si celkom istí: podpora Igora Matoviča. Bolo pre nich lákavé stavať na nedávnej skúsenosti, pri ktorej zistili, že Igor Matovič, ktorý nevlastní pud sebazáchovy, je ochotný v záujme podpory svojho ega, svojho ega a svojho ega spojiť sa trebárs i s diablom. Po krátkej sebepoloženej otázke: Keď uspela ruská a maďarská udica s návnadou, prečo by sa to nemohlo podariť nám?, zosnovali čertovský plán a použili ministerku spravodlivosti ako návnadu.

Nahodili... no a podarilo sa.

Čerstvo urazený Igor Matovič zožral Robertovi Ficovi návnadu, navijak i udicu a v záujme spravodlivosti svojsky a nenápadne potopil najobľúbenejšiu ministerku vlády. Hľadať dôvody, že prečo, by bolo s ohľadom na nevypočítateľné správanie sa ministra financií na dlhší čas, ale svoju úlohu tam celkom iste zohrala pomsta, závisť a likvidácia možnej konkurencie (pán Matovič totiž nemá vo svojom okolí rád ľudí, ktorí ho v niečom prevyšujú alebo sú obľúbenejší, tobôž akási žena).

A tak Robert Fico svojou taktikou a geniálnym plánom zabil dve muchy jednou ranou: zneistil koalíciu a (ako bonus) ponížil Igora Matoviča, bez toho, aby si toho pán Matovič všimol.

A čo ministerka Kolíková?

I keď to na prvý pohľad vyzerá, že pani Kolíková je v tejto situácii obeť, druhý pohľad nám dáva inú správu. Vyšla ako víťaz. Možno unavená a znechutená, ale ľudsky i politicky posilnená.

A pán Matovič?

Ten asi ani nepostrehol, že sa vlastne opäť znemožnil.

A nečudujme sa,

Nemá čas.

Objavila sa totiž ďalšia spravodajská bomba, o ktorej má možnosť informovať ako prvý na svete: Rusko vraj súhlasí s vakcináciou Sputnikom na našom území!

A to je kauf.

Je síce pravda, že je to tak čerstvá správa, že ministerstvo zdravotníctva ani ministerstvo zahraničných vecí o nej ešte ani len nechyrujú, ale kto iný, ak nie náš minister financií, by mal takúto svetovú bombu národu oznámiť?