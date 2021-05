Pokoj Slovenky, i v týchto ťažkých časoch je naše sexuálne zdravie v dobrých rukách

Zatiaľ, čo sa členovia vlády zaoberajú vlastnými záujmami a nie sú celkom pri zmysloch, poslankyňa Záborská, odborníčka na sexuálne zdravie Slovákov, sa pokúsila prepašovať do parlamentu návrh uznesenia, ktorý neprešiel koalíciou.

Vraj porušila koaličnú zmluvu.

Ale nečudujme sa jej.

Nahnevala ju správa chorvátskeho europoslanca Matića a rozhodla sa, že Slovensko túto správu v žiadnom prípade nepodporí. Matić sa totiž vo svojej správe, ktorú predkladá európskemu parlamentu, pokúsil naznačiť, že s právami žien to nie je bohviečo a že by bolo možno dobré tieto práva posilniť, a to najmä v oblasti ich sexuálneho a reprodukčného zdravia.

Cudzí chlap a chce sa rýpať v sexuálnom a reprodukčnom zdraví Sloveniek?

Taká drzosť.

Ostražitá pani Záborská, ktorá presne vie, čo Slovenky ku svojmu sexuálnemu a reprodukčnému zdraviu potrebujú, povedala jasné NIE. Spojila sa so sympatizantmi svojich ideí a spoločne vypracovali návrh uznesenia, v ktorom síce slušne ocenili úsilie Európskeho parlamentu pomáhať nám, no zároveň im jasne pripomenuli, že my si to tu budeme robiť podľa svojho. Pekne im tam napísali, že u nás máme všetky práva žien v poriadku, že prístup ku kvalitnej zdravotnej starostlivosti a vzdelaniu je na Slovensku prioritou, že sa stále zlepšujeme a že nepotrebujeme, aby sa nám do toho niekto miešal.

Veru, dobre im to naši odborníci na sexuálne a reprodukčné zdravie spísali. A mohli byť ešte tvrdší. Mali im tam napísať, že Slováci trvajú na tom, že sex na Slovensku je záležitosťou dospelákov a je nechutné s takýmto hlúposťami zaťažovať deti. Keď tak... kvetinka, včielka, v ojedinelých prípadoch a vo vyšších ročníkoch gymnázia a zdravotníckych škôl obrázok s prekrytým pohlavným ústrojenstvom. Rozprávať sa s 12 ročnými deťmi o antikoncepcii a o sexe, čo je na čo, kde sa to a komu sa to, je nevkusné a zvrhlé. Zamknúť, zakázať a trestať!

Vraj právo na sexuálnu výchovu! Vraj právo na potrat! Vraj právo na antikoncepciu! A ešte hradenú!

To nevie pán Matić, že jeho takmermenovec Matovič, náš rozhľadený minister financií rozbehol minulý týždeň nový finančný projekt zameraný na plodenie a množenie?

To je tak, keď sa do národných záležitostí pletú cudzí, neznalí domácich pomerov...

Lenže...

I keď pani Záborská vedela, že týmto uznesením a odkazom Európskemu parlamentu zachraňuje česť a kompetencie Slovenska, tušila, že v koalícii by asi návrh neobstál. Vyskytujú sa tam totiž nezodpovedné indivídua, ktoré by sa bez rozumu priklonili k správe Matića a celkom pokojne by celú reprodukciu nechali bez odborného dohľadu poslancov napospas chuderám ženám, ktoré ani len netušia, čo potrebujú. Preto pristúpila ku krajnému riešeniu. Po vzore pána Matoviča, ktorý si osvojil a trvale prezentuje metódu obchádzania koaličnej zmluvy, sa pokúsila návrh bez odobrenia koalíciou dostať priamo do parlamentu.

Nuž, nevyšlo to.

Škoda.

Už dnes by všetci členovia Európskeho parlamentu i s pánom Matićom vedeli, že Slovensko je kompetentným štátom, ktorý má v oblasti sexu a reprodukcie všetko pod kontrolou.

Zdroj:

https://www.noviny.sk/politika/606579-poslanci-olano-na-cele-so-zaborskou-porusili-koalicnu-zmluvu-predlozili-navrh-tykajuci-sa-interupcii-bez-vedomia-koalicnych-partnerov