Zvrhlé nápady niektorých koaličných poslancov už prerazili dno

Taká dobrá myšlienka to bola a hneď ju musí niekto napadnúť. A ešte k tomu vlastní. Píšem o jednom z pekných nápadov vicepremiéra Holého, ktorý sa objavil v novom návrhu zákona o verejnom obs(ta)rávaní a nestretol sa s jasotom.

V jednej pasáži sa tam píše, že sa zakazuje verejným obstarávateľom uzatvárať zmluvy s podnikmi verejných funkcionárov okrem poslancov .

No, nie je to pecka?

Až sa nechce veriť, že človek s takouto kapacitou je len vicepremiérom. Ťažko povedať, kde na takéto perly pán Holý chodí, ale pre túto myšlienku musel zájsť veľmi ďaleko a musel siahnuť veľmi hlboko. Nie je totiž možné, aby len tak poletovala v okrajových častiach mozgu.

Nuž, myšlienka je to síce pekná, ale...

Niektorým poslancom - rypákom sa to vraj nezdá.

Vraj by sa mal zákaz rozšíriť i na poslancov Národne rady.

No fuj...

To ktorí poslanci takéto zvrhlosti môžu vypustiť z úst?

Úplne zničili celú pointu. Ak tam nebude toto, tak na čo sa vlastne verejné obstarávanie mení? Vôbec by som sa nečudovala, keby práve toto bolo tou pomyselnou červenou čiarou, za ktorú sa už v strane Sme rodina nedá ísť. Zniesli fakt už dosť: útoky na spolucestujúce i opatrovateľky pána Kollára, odstúpenie i vstúpenie ministra Krajniaka, nepríjemnosti okolo diplomových prác (pán predseda sa dokonca na 4 roky vzdal titulu),... ale toto už je fakt vrchol. Táto diskriminácia by pokojne mohla byť poslednou kvapkou v pohári trpezlivosti.

Ešteže majú v Sme rodina celkom dobre overenú taktiku: Zatlačíme, uvidíme.

A že je čím tlačiť, niet pochýb.

Veď to by v tom bol čert, aby slušní politici nemohli slušne podnikať aj so štátom.

Zdroj:

https://e.dennikn.sk/2390623/firmam-politikov-zakazu-obchodovat-so-statom-mimovladky-hovoria-ze-to-ublizi-slusnym/?ref=tit&_ga=2.42911980.834692965.1620922508-1958515093.1619589723