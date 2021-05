Radosť z Plánu obnovy

Diskusie okolo Plánu obnovy ma prinútili tento dokument otvoriť a nazrieť do jeho útrob. Nečítala som ho celý (na to som nemala nervy), no čo oči moje uvideli, sa nedá opísať len jednou vetou, a tak vznikol tento príspevok.

Priznám sa, hneď v úvode ma sklamalo, že som v uvedených komponentoch nenašla kultúru. Už som začínala byť pesimistická, no v tom sa objavilo vysvetlenie premiéra a po pesimizme nebolo ani stopy. Kultúra, ktorú Slovensko potrebuje naštartovať a podporiť, je v Pláne obnovy zašifrovaná v komponente Vzdelávanie pre 21. storočie.

A naozaj.

Je to tam čierne na bielom a v celej svoje kráse: budú sa dobudovávať školské knižnice.

A to je pekný zámer kultúrneho šoku v našej krajine. Kultúra sa povznesie na takú úroveň, aká jej náleží a nik nebude môcť povedať ani mäkké f. Je síce pravda, že tento pekný zámer je obmedzený len na oblasti s vysokým počtom detí zo sociálne znevýhodneného prostredia, ale čo by sme chceli za pár miliónov...

Ale poďme ďalej...

Veľmi ma zaujal komponent: Lákanie a udržanie talentov. Už tento jednoduchý názov naznačoval, že ho vymyslel niekto z prostého ľudu, a tak som dychtivo začala čítať, čo sa pod ním skrýva. Z praxe mám overené (pracujem v školstve), že sa tu rodí obrovské množstvo úžasných talentov a že bude z čoho vyberať, a myslím si, že práve tento komponent by mal byť najviac dotovaný. Čím si Slovensko udrží naše mladé mozgy? Čím priláka mozgy staršie, ktoré síce u nás vyštudovali, ale odišli do sveta za vidinou lepšej budúcnosti? Čo ponúkne naším vedcom, odborníkom a kapacitám, aby sa im oplatilo vrátiť sa domov rozvíjať našu krásnu krajinu nabitú financiami z Plánu obnovy?

Nuž, čo vám poviem...

Veľa viet, ktoré by sa týkali lákania a udržania našich mozgov som tam nenašla. Čo však chýbalo v smerovaní k talentom našim, to sa vykompenzovalo smerom k talentom zahraničným, najmä tých z tretích krajín.

Napr.

1.5.Sociálna odolnosť: Lepšie služby a lepší zber údajov prispejú aj k ochrane štátnych príslušníkov tretích krajín na pracovnom trhu z pohľadu spravodlivých príjmov a podmienok. Lepšie a transparentnejšie nastavená pobytová a pracovná legislatíva bude mať pozitívny dopad aj na domáci pracovných trh.

Alebo...

1.6.Reformy a investície: Podpora mobility, prilákanie študentov, výskumníkov, podnikateľov a kvalifikovaných pracovníkov z tretích krajín si vyžaduje zásadné reformy v oblasti pobytovej a pracovnej legislatívy a podporné nástroje na prilákanie pracovnej sily a jej adaptáciu na slovenskom trhu práce...

1.6.1Reformy:

Reforma 1: Reforma pobytovej a pracovnej legislatívy. Zjednodušenie získavania povolenia na pobyt a prácu pre vysokokvalifikovaných pracovníkov z tretích krajín.

Reforma 2: Zjednodušenie režimu uznávania dokladov o vzdelaní a odborných kvalifikácií pre vykonávanie regulovaného povolania. Legislatíva sa upraví tak, aby ľudia prichádzajúci zo zahraničia získali uznanie vzdelania rýchlejšie a jednoduchšie...

No, nie je to radosť?

A tie výsledky v praxi?

Naše detičky budú študovať v najmodernejších knižniciach na svete a keď si všetko pekne naštudujú, môžu ísť do sveta. A čo nám zostane, keď naše sčítané detičky pustíme tahed?

Priestor pre globálnu spoločnosť.

No, nie sú to radostné vidiny zajtrajškov?

Vôbec sa nečudujem, že podľa slov jeho stvoriteľov bol náš Plán obnovy Európou prijatý ako jeden z najlepších. Má totiž pre Európu obrovskú perspektívu a zdroj skrytých možností.

Zdroj a čítanie pre vyrovnané osoby:

https://www.planobnovy.sk/files/dokumenty/cely_plan_obnovy.pdf