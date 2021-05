A je to vonku: Sulík je geneticky narušený

„Na neho to dôjde a potom už je to silnejšie ako on,“ hovorí krutú pravdu o zdravotnom stave ministra hospodárstva jeho kolega Matovič. Richard Sulík trpí zriedkavou genetickou poruchou, ktorá ho núti ničiť fungujúce koalície.

Nik nevie, čo je spúšťačom tejto strašnej pliagy, ale pravdou je, že najviac ho lákajú vlády, ktoré bezchybne fungujú a panuje v nich harmónia a pokojná atmosféra. Na svojom konte má už dve a minister financií cíti, že jeho kolega opäť túži po krvi. Pozná to. Bol totiž očitým svedkom obidvoch rozbitých vlád a vie, kedy je Richard v demolačnej fáze. Zo správania sa ministra hospodárstva je zrejmé, že sa blíži ďalší polčas rozpadu a Richard Sulík ide nie po hlave, ale priam po krku Hegerovej vlády.

Začína sa to vždy rovnako.

Richard si vytypuje nejakého člena vlády, spravidla toho najvyššie postaveného (ako na potvoru to bol v 2 z 3 prípadov Igor Matovič) a potom ho deptá a provokuje situáciami, ktoré by človeka bez genetickej poruchy ani len vo sne nenapadli: ohovára, kritizuje, uráža ho, chce s ním chodiť na služobné cesty a keď ho dotyčný nezoberie, tak sa mstí. Za rukojemníkov si berie chorých, chudobných a tých najbiednejších.

A výsledok?

Tisícky mŕtvych, ožobráčených a trpiacich, a rozbitá vláda.

Igor Matovič upozorňoval na narušeného ministra hospodárstva už dávnejšie, dokonca sa kvôli nemu vzdal i funkcie premiéra, no nik mu stále neverí. Richard Sulík to vždy zahrá do autu, predhodí národu svoju odbornosť a opäť sa mu všetko prepáči.

I teraz to vyzerá tak, že mu to zožerieme i s navijakom, a tak Igor Matovič zvýšil počet tlačoviek, zdvíha varovný prst a vo svojich vystúpeniach pripomína Slovákom, že nie je všetko tak, ako to vyzerá a že jedinou odbornosťou Richarda Sulíka je to, že býva v blízkosti ministerstva financií.

Nuž, čo na to povedať?

Chudák Igor.

Nik sa ho nezastane, všetko si musí urobiť sám.

A médiá?

Nevďačné médiá nenapíšu, čo všetko pre tento štát už Igor urobil, koľko korupčných vagabundov strčil do basy i keď do toho nezasahoval, že zachraňuje Slovensko pred narušeným ministrom. Svoje stránky zaplnia tým, že si Igor Matovič umyl hlavu mačiakovým šampónom.

