Mŕtve veci v pivnici

„Tajné na Slovensku nie je nič,“ povedal dnes na tlačovke rozhodným hlasom R. Fico a žiada po predsedovi vlády, aby do 7 dní na utajenej schôdzi NR odtajnil, čo sa dialo v pondelok v budove SIS. A špeciálne v pivnici.

Z tváre i slov predsedu Smeru sa dalo vyčítať, že ho veľmi rozrušilo a nahnevalo, že sa 10 najmocnejších ľudí Slovenska stretlo v tajnej miestnosti bez možnosti odpočúvania a on nevie, čo sa tam dialo. Doteraz bol vždy o všetkom informovaný a zrazu... nevie nič.

A to je nepríjemný pocit pre niekoho, kto rád vie.

Najmä, keď prezidentka naznačila, že sa jednalo o mŕtvych veciach.

To asi nebola pre pána Fica príliš dobrá správa.

Mŕtve veci totiž môžu znamenať všeličo. A ak sa stretne prvýkrát za 30 rokov existencie štátu 10 najmocnejších ľudí Slovenska v tajnej miestnosti a riešia mŕtve veci, pravdepodobne to nebudú dopravné priestupky alebo previnenie zvolenského sudcu, ktorý nechce nosiť respirátor. Bude to niečo veľké.

Tuší predseda Smeru, o čo GO?

Možno.

Preto sa rozhodol celý proces trochu popohnať, usporiadať tlačovku a mŕtve veci jemne oživiť tak, aby to prostý ľud správne pochopil.

Podľa posledných dedukcií a analýz predsedu Smeru to teda vyzerá tak, že sa nejedná o nič menšie ako o rozklad štátu v priamom prenose. Stretávkou v pivnici dotyční v podstate potvrdili to, čo si už dávno myslí celé Slovensko: všetci sú spolčení, kujú pikle a navzájom sa ovplyvňujú. (Nečudovala by som sa, keby celú seansu v pivnici zorganizoval, viedol a zaplatil Soros). Z právneho hľadiska to podľa R. Fica a jeho verných prístojacich znamená jediné: či sa premiér prizná alebo neprizná, že preberali v pivnici živé veci, je každému jasné, že ich preberali, a bude potrebné v čo najkratšom čase prepustiť všetkých politických väzňov na slobodu. Za týchto neprehľadných okolností nie je totiž možné zistiť, proces ktorého chudáka ovplyvnili, a preto ich musia z dôvodu spravodlivosti prepustiť všetkých. A on v záujme záchrany štátu a jeho ľudí urobí všetko, aby spravodlivosti bolo učinené zadosť. Trebárs sa i s diablom spojí. A trebárs i s takým, čo je nezaradený a ešte aj zradca.

Howgh.

Nuž, pán Fico sa vyzná.

Dokáže oživiť i mŕtve veci z pivnice.

