Som zmätená ja alebo tlačovka?

Z dnešnej tlačovky Smeru mám zmiešané pocity: R. Fico dostal od novinárov dokument. Zvolal ich na tlačovku, aby im dokument dal naspäť zabielený. Keď sa spýtali na zabielené miesta, zaútočil, vraj sa nenechá kvôli nim zastreliť.

„A čo sme my? Slovenská informačná služba? Čo to od nás preboha chcete? A prečo ja mám teraz povedať mená? Mám sa nechať zastreliť kvôli vám, že vy si neplníte svoju úlohu?“ kričal predseda na vyčudovaných novinárov, ktorí na tlačovku v dobrej viere prišli za ohlasovanou senzáciou a odišli dourážaní a obvinení z napomáhania zločincom. Navyše sa dozvedeli, že nič nerobia a len: "prídete na tlačovú konferenciu, na Smer-SD a hovoríte: Fico udaj, Fico povedz, povedz číslo...". (Ťažko povedať, aké číslo mal pán predseda na mysli, pokiaľ som dobre počúvala, novinári žiadne číslo po ňom nechceli).

Žeby sa to pánovi Ficovi už všetko motalo?

Ja mu to uznám, som približne v jeho veku, takže viem, že hlava už neberie tak, ako kedysi. A keď má človek sledovať, akého doktora má, kedy a kde ho má navštíviť, aké pirule si má na čo dať, kedy a kam má ísť do roboty a ešte trafiť do miesta bydliska, ktoré za posledné obdobie viackrát pomenil, potom je ťažké si ustriehnuť, koho zasa zavreli, koho už pustili a kto je ešte stále na slobode.

Niektorí v tomto veku už majú problém udržať iné veci a on?

Predseda Smeru.

Musí si pamätať množstvo iných informácií: kto sú jeho kamaráti a kto už nie, ako vyzerá nové logo a názov strany, kto je to Lipšic, s kým sa stretáva Tódová, ale i to, kedy a prečo majú stranícke porady. Tak napr. za posledných 5 dní sa podľa slov pána Fica Smeráci stretli už trikrát, čo môže znamenať iba dve veci: buď pohotovosť najvyššieho stupňa alebo predseda zabudol, že sa už stretli a zvolal ich znova.

Nuž, niet sa čo čudovať, že pán Fico v tomto marazme môže mať utkvelú predstavu, že po ňom chce niekto nejaké čísla, alebo že ho chcú zastreliť za informácie v dokumente, ktoré z úcty k nevinnému vyšetrovateľovi zabielil a z ešte väčšej úcty zverejnil na tlačovke, pričom požiadal novinárov, aby ich diskrétne zverejnili a zároveň im nadal za to, že tie informácie od neho chcú.

Toto je fakt čistá psychiatria...

