Súdna sieň nebude. A tak sme sa tešili...

Major Taraba navrhol, plukovník Fico odsúhlasil a generál Kollár to tak cítil, a tak sa s podporou väčšiny poslancov rozhodli zahrať sa na výkonnú zložku moci a pozvali väzobne stíhaného V. Pčolinského na výsluch. Do NR SR.

I keď sa to na prvý, druhý i tretí pohľad odbornej verejnosti i prostému ľudu zdalo byť trochu nezvyklé, aby eskortovali väzobne stíhaného do parlamentu na vypočutie, hore uvedeným politikom to pripadlo normálne (pán Kollár povedal, že oni si pokojne môžu zavolať aj Putina s Bidenom a pán Fico vraj dokonca povedal, že bez Pčolinského sa ďalej rokovať nebude), a tak začali vybavovať priepustku z basy.

Čo od výpovede bývalého šéfa SIS poslanci očakávali, je ťažké vydedukovať, pretože jeho výpoveď sa mala týkať tajomného stretnutia 10 mocných v SIS 17. mája, na ktorej on osobne nebol, no u nás sa dejú aj podivnejšie veci, takže poslanci toto čudo schválili.

Stačilo tak málo.

Aby s výletom súhlasil p. Pčolinský, aby si poslanci natrénovali rokovanie v utajení a aby spolupracovali prokurátori. Ako povedal obhajca Urban: „Mal by na to dať súhlas dozorový prokurátor, keďže je klient vo väzbe. Zároveň, keďže ide o komunikáciu medzi NR SR, si myslím, že predseda NR SR by o to mal oficiálne požiadať Generálnu prokuratúru SR cez generálneho prokurátora a ten by mal dať pokyn dozorovému prokurátorovi, čo je zástupca špeciálneho prokurátora, ktorý je zároveň dozorovým prokurátorom. S jeho súhlasom by to podľa môjho názoru išlo.“

I keď to podľa hore uvedeného postupu bolo v podstate jednoduché vybavovanie, prokurátor nakoniec vycestovať Pčolinskému nedovolil, tréning rokovania v utajení tiež nevyšiel, pretože poslanec Dostál to vytrtolil už v prvej prestávke tréningu novinárom, a tak i keď pán Pčolinský s výletom súhlasil, nakoniec z toho nič nebolo.

Škoda, mohla to byť zábava.

A možno i nový námet do učebníc politológie. Veď, to sa asi často v rozvinutých demokraciách nestáva, aby si poslanci koalície i opozície odsúhlasili, že sa na chvíľu môžu stať zákonodarnou, súdnou i výkonnou mocou v štáte, len preto, že to tak predseda parlamentu cítil srdcom.

