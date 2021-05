Tak nám ministri schválili Sputnik

EMA ho síce neodobrila, minister zdravotníctva by ho neodporučil sebe ani svojim blízkym, expremiér, ktorý ho vybavil, by sa ním nezaočkoval, lebo by mu skomplikoval cestovanie,

väčšina poslancov a členov vlády je už zaočkovaná inou značkou a ten zvyšok sa zaočkovať nechce, ale nám kvalitu doprajú. Veď komu inému, keď nie svojmu milovanému ľudu?

A či ho bude dosť?

Žiadny strach. Expremiér vypočul státisíce hlasov Slovákov, ktorí doslova volali po tomto druhu luxusného tovaru a objednal ho v takom množstve, že sa nemusíme báť, že by sa nám neušlo.

Len si musíme trochu švihnúť.

Na ministerstve zdravotníctva sa totiž nevedeli dohodnúť, či je Sputnik bezpečný alebo nie, a tak rozhodnutie presunuli na odborníkov z vlády, a kým sa k nemu odborne vyjadrili ministerka kultúry, ministerka spravodlivosti či minister dopravy, to chvíľu trvalo, no a Sputnik nám zatiaľ v skladoch zostarol. Bijú mu biologické hodiny a aby sa nemusel vyhodiť, je potrebné ho čo najrýchlejšie presunúť tam, kde vraj patrí: do slovenských krvných obehov.

Ale nemusíme sa báť, že by sa to nestihlo.

I keď sa čas expirácie vakcín blíži, všetko sa stíha. Aspoň prvú dávku nám zdravotníci aplikovať stihnú určite. Ak bude treba, očkovacie centrá sa otvoria i v poobednej, prípadne nočnej zmene, pomôžu zaškolení dobrovoľníci a v najhoršom prípade, sa klienti budú pichať sami medzi sebou.

Čo sa týka druhej dávky, tam už to bude horšie.

Ale i to sa pri dobrej vôli vyrieši.

Odborníci zasadnú, poradia sa a pravdepodobne zistia, že časové rozmedzie medzi dvomi dávkami nemusí byť dlhé týždne, ale stačí pár dní, možno pár hodín a v prípade potreby, keď už bude veľmi prihorievať a v ampulkách sa začne tvoriť kal, tak bude povolené pichnúť i obidve dávky naraz. Veď aj tak bude klient podpisovať informovaný súhlas, že preberá za svoje rozhodnutie a konanie zodpovednosť, tak to už sa zvezie pri jednom.

Takže Slováci...

Nepozerajme ani na končiacu záruku vakcín, ani na to, že ju nik z vlády nechce. To, že nám ju naši ministri schválili, je zárukou jej bezpečnosti a kvality, berme to ako dar a pomôžme im konečne uzavrieť kauzu Sputnik. Sme im to dlžní. Veď toľko sa kvôli nám natrápili a toľko to stálo peňazí!

Máme na to asi mesiac, tak sa neondime a smelo (ruka hore, paža holá) vykročme ku slobode a k lepším zajtrajškom...

