SIS sa rozhodla, že 10 mocným poskytne tajnú správu. Správa bola tak tajná, že sa dotyční museli zavrieť do tajnej miestnosti v budove SIS bez možnosti odpočúvania, aby nedošlo k jej úniku. I tak vydržala byť tajnou len pár hodín.

Namiesto vyvodenia zodpovednosti voči prítomným, sa SISka rozhodla, že tajnú správu trochu upraví a pre upokojenie poslaneckej verejnosti ju v utajenom režime poskytne i parlamentu. Samozrejme len za podmienky, že správa zostane pre zvyšok sveta ale už naozaj utajená. Poslanci sa teda utajili, zamkli sa v sále a vypočuli si najtajnejšiu tajnosť, ktorá už vopred kolovala v kuloároch NR, a potvrdili si, že naozaj išlo o tajnosť, ktorá unikla z tajnej miestnosti SIS.

I napriek zamknutým dverám a vypnutým mobilom však i táto skrátená utajená správa SIS zostala tajnou len chvíľu a jej znenie sa objavilo na internete a začalo si žiť vlastným životom.

A čo SIS a kompetentní?

Namiesto vyhľadania vinníka a vyvodenia zodpovednosti s príkladným potrestaním odňatím slobody až na jeden rok, sa objavilo na webovej stránke Národného bezpečnostného úradu krátke upozornenie pre zvyšných 5 miliónov Slovákov, že ak by sme náhodou dostali správu, ktorá by sa podobala na tajnú správu SIS, nech nás Pánboh chráni, aby sme to niekde vykecali. Môže sa totiž stať, že podoba nebude čisto náhodná, že sa naozaj môže jednať o tajnosť, ktorá nemôže v žiadnom prípade preniknúť na verejnosť, že musí byť ale už naozajtne naozaj utajená, a ak by sme to vykecali, hrozí nám trest.

Nuž, milí Slováci, zodpovednosť za utajenie tajnej správy SIS je vraj teraz na nás.

Takže pssst, nikomu ani muk.

