Dobrý nápad,

spieva v jednej pesničke Kuly a mne sa tieto slová hneď spojili s dobrým nápadom pozastaveného poslanca Čepčeka, ktorý navrhuje, aby sa k žiadosti o interrupciu písomne vyjadroval prokurátor. Až jeho podpis môže dať žiadosti punc.

Podľa neho totiž jedine kvalifikovaný odborník z prokuratúry vie objektívne posúdiť, či je tehotenstvo dôsledkom náhody (a potom nech si milá dotyčná vyhodí z hlavy všetky jej zvrátené úmysly), alebo či je to možné považovať za následok trestného činu .

V návrhu pána Čepčeka sa síce nepíše, aké prílohy k tomuto úkonu budú potrebné, ale prihliadnuc k jeho vážnosti a pozastavenosti pána poslanca, je možné, že pán prokurátor bude musieť ženu vypočuť, prezrieť, vykonať psychologický rozbor, obhliadku miesta činu a rekonštrukciu činu, a o tomto všetkom spísať podrobnú správu s priloženou foto (a možno i video) dokumentáciou. Možno sa bude od ženy vyžadovať i jej vlastná fotodokumentácia (možno selfie), ako akt vlastne prebiehal a či náležite trpela. Až na základe takéto posudku prokurátora bude možné určiť, či je žena naozaj obeťou chúťok delikventa, alebo či je len obyčajná pobehlica, ktorá si bez zmyslu a bez akéhokoľvek plánu užila a teraz sa chce zbaviť zodpovednosti.

Nuž, milé dámy, ak sa chcete vyhnúť takýmto nepríjemnostiam a možno i výsluchom pred rôznymi komisiami (zdravotníckymi, cirkevnými, poslaneckými, samosprávnymi,...), pred každým sexom si v rámci milostnej predohry a v rámci (nad) prirodzenej antikoncepcie spomeňte na poslanca Čepčeka. Pre lepšiu názornosť možno pomôže i jeho fotografia, ktorú noste príležitostne v kabelke, ak by sa náhodou stalo, že vás to prepadne niekde inde ako doma.

Pozn. autorky:

Je zvrátené, že túto tému rozoberám akurát na Deň detí?

Práve preto.

Vážený pán Čepček,

Vy ste na poslaneckom mieste, nie z toho dôvodu, aby ste vymýšľali, takéto hlúposti, ale aby ste navrhovali a usilovali sa o schválenie takých zákonov, ktoré by pripravili pre ženy a pre rodiny s deťmi také podmienky, aby o interrupciách nemuseli ani len rozmýšľať. A ak sa Vám to bude zdať málo a budete sa pri tom veľmi nudiť, tak skúste porozmýšľať aj nad ochranou už narodených detí. Z vlastnej pedagogickej skúsenosti Vám zaručujem, že pri tomto sa nudiť určite nebudete. Je Vám totiž veľmi smutno, keď ako pedagóg vediete malé dieťa za ruku do reštaurácie (vyhralo obed v súťaži), do ktorej plačúce vstupuje so slovami: Ďakujem, ďakujem, tohto som sa vždy chcel dožiť.

