Krutá pravda o sexe

S posledným vyhlásením poslanca Čepčeka, že sex by sa nemal predkladať ako príjemnosť na úrovni poobedňajšej kávy, plne súhlasím. Už roky to hovorím manželovi a je mi to prt platné. Nedá si povedať.

Hovorí také zvrhlosti, že sex je príjemný, a predstavte si, že i bez plánu, prípravy a bez akéhokoľvek zmyslu.

A verte, nie je sám.

Fakt existujú ľudia, ktorí majú sex ako zdroj potešenia.

A keby len na úrovni poobedňajšej kávy. Niektorí to robia ešte len ráno otvoria oči a niektorí nemajú hanby a do aktu sa púšťajú v akúkoľvek dennú i nočnú hodinu. A to i niekoľkokrát za sebou. Hulváti. Ťažko povedať, aké má pán poslanec informácie, ale možno ani nevie, že sú dokonca aj takí, ktorí nielenže považujú tento akt za príjemný zážitok, ale si ho aj ešte viac spríjemňujú. Zneužívajú k tomu napr. rôzne pekné piesne, ktoré si vo svojej zvrhlosti púšťajú nahlas z rôznych nosičov, vyzliekajú sa pritom, alebo naopak, si obliekajú nehanebné špeciálne oblečenie na rôzne časti tela a niektorí nekontrolovane používajú i rôzne pomôcky. Fuj.

Som rada, že pán poslanec poukázal na tento ľudský nedostatok, ktorý vznikol pravdepodobne len v dôsledku konzumného spôsobu života a pažravosti niktorých ľudských indivíduí, a dúfam, že sa bude snažiť v parlamente presadiť nejakú nápravu. Pri obmedzeniach, ktoré nám vláda v tomto roku už nadelila, to nebude až taký problém, aby i táto stránka ľudského života bola trochu pod kontrolou.

Osobne si myslím, že aspoň pre začiatok by sa malo presadiť, aby sa sex medzi partnermi plánoval. A žiadne krátkodobé zlátaniny, ale pekne dlhodobo, strategicky i so štatistickým vyhodnotením a prognózami pre budúce obdobia. Partneri si na začiatku roka pekne sadnú k poháriku vína a v rámci príjemného posedenia si spravia prehľadnú tabuľku, kde bude presne rozplánované, čo, kde, kedy a s kým. Tú si nechajú potvrdiť nejakým vyšším orgánom (možno i prokurátorom, ak bude treba) a po schválení si ju pekne vyvesia niekde na viditeľné miesto, aby už vopred každý z partnerov vedel, čo môže v najbližšom roku očakávať. V tomto zámere by sa mohol pán poslanec Čepček spojiť i s ministrom financií, ktorý má v pláne rozmnožiť Slovákov, a spoločne sa zamyslieť i nad kontrolou zbytočných sexuálnych stykov bez konečného produktu – detí. Každý partnerský pár by možno mohol mať nárok na obmedzený počet aktov, o ktorých by sa poctivo viedol záznam, prípadne i fotodokumentácia (a nebolo by od veci, aby sa tieto zápisky dostali i do registratúry v samosprávach), aby sa v prípade zlyhania mohli vyvodiť patričné uzávery voči narušiteľovi. Za rozmyslenie by možno stálo i zavedenie námatkových kontrol.

Nuž, práce so sexuálnym životom Slovákov by bolo na dlhé roky, a ja pevne verím, že i keď vyšlo najavo, že je pán poslanec v súčasnosti trochu pozastavený, že vo svojej rozhľadenosti neskončí pri takýchto strohých vyhláseniach a kritike, ale pôjde ďalej a sexualitu tohto národa dá so svojimi druhmi do poriadku a do správnych koľají.

Držte sa pán poslanec a nenechajte sa odradiť. Máte na to.

