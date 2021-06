Toto by sme nechceli komentovať

- jasná odpoveď hovorkyne ministerstva zdravotníctva na otázku novinárky, prečo dávali deťom termíny na očkovanie, keď ich následne stiahli. Čo sa má verejnosť čo zaujímať, že sa tak rozhodli? Oni sú ministerstvo! A kto je viac?

Prosto sa tak rozhodli, doplnila svoju odpoveď hovorkyňa.

Hlúpy zvyk ľudí pýtať sa, je fakt už niekedy na zbláznenie. Začína sa to približne v 2 rokoch života a ak sa to nezastaví v základoch, niektorým to vydrží až do smrti. Najskôr čo, potom ako, potom prečo, ešte neskôr za čo... Ako keby im nestačilo jasné: takto to bude a hotovo.

Zlatí komunisti!

Tí povedali a nikto neprotestoval. Meniť si mohli, čo chceli a kedy chceli a nikoho ani nenapadlo skúmať dôvody a príčiny.

I keď je náš školský systém nastavený už niekoľko desaťročí tak, aby sa tento sprostý zvyk pýtať sa ľuďom z hláv vytĺkol (a musíme uznať, že školy sa snažia a výsledky sa postupne dostavujú), ide to strašne pomaly. Istá nádej na zrýchlenie procesu tu síce bola za vlád Roberta Fica, ale po ich páde to ide zasa od desiatich k piatim. A je to škoda. Veď koľko času by sa ušetrilo, keby sa ľudia nepýtali na sprostosti ako: Aké má minister financií odborné predpoklady byť ministrom financií? Prečo sa poslanec Herák nevzdal poslaneckého postu už pri prvom či druhom obvinení zo sexuálneho zneužitia detí? Prečo je povinnosťou dieťaťa na dennom (!) detskom tábore mať PCR test za 50 - 70 eur? Koľko stáli hodinky ministra Mikulca? Čo sa stane s exspirovaným Sputnikom a kto to zaplatí...?

Zvedavosť ľudí je prosto brzdou.

Túto skutočnosť si uvedomuje čoraz viac ľudí vo vedúcich funkciách i dnes, v časoch nových, v časoch zmeny k lepšiemu, pripúšťajú výhody tichej spoločnosti, a do popredia sa dostávajú snahy zvrátiť tento vývoj k pôvodnému módu. Ideálov socializmu síce pravdepodobne nedosiahneme, ale aspoň k úrovni rokov 2016 - 18 by sme sa mohli priblížiť. Preto sú vítané iniciatívy podobné dnešnej komunikácii hovorkyne ministerstva zdravotníctva, ktorá dala jasným spôsobom najavo, že pýtať sa je trápne a v podstate zbytočné.

A že rodičov a verejnosť zaujíma, prečo sa od očkovania detí tak náhle upustilo?

Majú smolu.

Ministerstvo sa rozhodlo, že by práve toto nechcelo komentovať. Prostredníctvom televíznych obrazoviek sa ospravedlnili a upokojili nás, že i keď to môže v očiach niektorých vyzerať ako chaos, nemusíme sa báť. Má to vraj za sebou logiku.

A to nám musí stačiť.