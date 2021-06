Pán Fico bol opäť na cestách a nasával

Atmosféru. A čo nasal? Poznanie, že Slovensko je v katastrofálnom stave a odporúča premiérovi Hegerovi, aby sa išiel pozrieť, ako túto krajinu, ktorú on 12 rokov poctivo rozrábal, „táto vláda za 12 mesiacov dorobila“.

Podľa expremiéra Fica, to nie je pekný pohľad.

Ľudia sa boja o verejné financie a sú nahnevaní na Pročka, Remišovú a Kolíkovú.

Podľa jeho slov sa na stretnutiach s občanmi dostával dokonca do situácií, kde musel ľudí, ktorí si robili posmech z tejto vlády, krotiť. Muselo to byť veľmi nepríjemné. Všetci o ňom vieme, ako nemá rád podpásovky, ako neznáša, keď sa niekomu niekto vysmieva a ponižuje ho v jeho neprítomnosti a zrazu toto. A priamo na jeho besedách. Viem si ho živo predstaviť, ako sa musel zľaknúť, keď sa ľudia začali vysmievať z pána Matoviča či pána Pročka a ako hľadal tie správne slová, aby rozvášnený dav upokojil a skrotil.

Nuž, pán Fico je už raz taký.

Upokojuje a upokojuje.

A keby len to...

Ako sa pri svojej skromnosti priznal, na svojich cestách podával na znak solidarity ťažko pracujúcim ľuďom ruky, roznášal po stavbách nealkoholické pivo a zdieľal so Slovákmi strasti ich ťažkého života. Z fotografií, ktorými prezentoval obsah návštevy východu, bolo vidieť, že sa občania z jeho prítomnosti úprimne tešili a vďačne prijímali z jeho rúk pivo i pozdravy z ďalekej Bratislavy. Osobne si myslím, že ak by pán Fico aspoň trochu rátal s tým, že sa po ceste zastavia na stavbách, pribalil by si do kufra montérky a aspoň symbolicky by priložil ruku k dielu a pomohol by na východe, kde nič nie je, s výstavbou niečoho, čo tam bude.

Nuž, musela to byť naozaj neľahká služobná cesta. Najmä, ak z okna auta videl, čo všetko táto vláda za 12 mesiacov z jeho krásnej prosperujúcej krajiny urobila: rozbité cesty, poľnohospodárstvo zničené, zdravotníctvo a školstvo na dne, súdnictvo v troskách...

Človeku sa až nechce veriť, čo všetko môže jedna neschopná vláda za 12 mesiacov stihnúť.

