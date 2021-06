Samorast v kresle premiéra alebo Ako sa vidí Igor Matovič v spätnom zrkadle

Kto môže za nešťastný koniec premiérovania I. Matoviča? Ľudia, ktorých okolo seba nemal. A my sme si naivne mysleli, že neschopný je on.Mohol to byť najlepší premiér a zatiaľ? Nik schopný pri ňom nestál, tak čo z toho mohlo vzísť?

Expremiér Matovič sa rozhodol po dlhšom čase vystúpiť z intimity svojho ministerstva a v rozhovore s Marekom Vagovičom sa otvoriť a vysvetliť, čo stálo za pádom a koncom kariéry predsedu vlády.

Nuž, nebolo to nič menšie ani väčšie ako človek. Zlyhal ľudský faktor.

Na tom by nebolo v prípade nášho expremiéra nič čudného, vždy sa totiž našiel niekto, kto za zbabrané veci mohol, no v prípade nášho expremiéra za jeho pád mohli ľudia, ktorých okolo seba nemal.

A to je už iná káva.

Ako pán Matovič povedal, zatiaľ, čo sa rakúsky kancelár Kurz mohol od začiatku svojej premiérskej kariéry spoľahnúť a kedykoľvek oprieť o množstvo schopných poradcov, on si musel týždne vystačiť len sám so sebou a s jedným Ficovým bratrancom. (Podľa jeho slov totiž mal po nástupe do funkcie v kancelárii k dispozícii iba jedného Ficovho bratranca). No a uznajme, takáto kombinácia fakt nemohla viesť k ničomu dobrému.

Takému Kurzovi sa to potom premiéruje?

Príde do roboty a v kancelárii kopec ľudí. Jeden ho oblečie, druhý mu nadiktuje, tretí ho motivuje, štvrtý mu podhodí niekoľko dobrých nápadov,... To potom naskakujú percentá obľúbenosti.

Ale chudák pán Matovič?

Príde do roboty a tam kto? On a Ficov bratranec. To sa potom vysoká politika robí ťažko.

Nuž, Igor to mal už od začiatku ťažké.

Nemal šťastie na ľudí, ktorí okolo neho boli, ale ani na tých, ktorí okolo neho neboli.

A to už je poriadny kus smoly.

