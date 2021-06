Čoho sa bál šéf vojenských tajných?

V jednej z dnešných diskusných relácií zaznela otázka, prečo šéf tajných Balciar neoznámil už pred rokmi, že má podozrenie z nekalej činnosti R. Mikulca. Odpoveď zástupcu Smeru Blanára mrazí: šéf tajných mal asi strach.

A to je veľmi závažná informácia.

Čo musel byť Roman Mikulec za zviera, keď sa i sám generál bál poukázať na špinavosti, ktoré páchal?

Kto za Romanom Mikulcom musel stáť, keď sa ho báli i tajní?

Že by bol práve Roman Mikulec na špičke pyramídy moci v našom štáte? (Hodinky by tomu nasvedčovali).

Odpovede na tieto otázniky nepoznáme, no poznámka pána Blanára dáva jasnú odpoveď na otázku, prečo šéf tajných Balciar nakúpil za posledných pár rokov desiatky nehnuteľností v hodnote niekoľkých miliónov eur.

Ján Balciar si pravdepodobne zo strachu pred Mikulcom roky odtŕhal od úst, šetril a skupoval po Slovensku a Európe apartmány a byty, aby mal kde utiecť a skryť sa i s celou mnohopočetnou rodinou, keď na neho zvrhlý a pomstychtivý Mikulec zaútočí. Vedel, že až sa raz zbaví traumy z Mikulca a rozhodne sa ísť proti nemu vypovedať, nebude to mať ľahké. Bude musieť striedať miesta pobytu, a preto ich nakúpil toľko, aby hľadanie Mikulcovi a jeho komandu čo najviac sťažil. Len napr. na Táloch má asi 15 apartmánov a kým ich Mikulec všetky prejde, tak bude mať Balciar čas zbaliť rodinu, opustiť Tály a presunúť sa napr. do niektorého z bytov v Bratislave alebo do vily v Chorvatsku.

Nuž, tu je vidieť, ako je myslenie človeka ľahko manipulovateľné.

Zatiaľ, čo sme si obalamutení súčasnou vládou mysleli, že Balciar nehnuteľnosti skupoval z nakradnutých peňazí a z rozmaru, on, chudák vystrašený, poctivo šporil a kupoval ich zo strachu pred Mikulcom.

My len buďme Slováci radi, že tu máme nebojácnych členov Smeru, ktorí sa odhodlane rozhodli postupne nám otvárať oči.

Keby ich nebolo, dejiny Slovenska by sme chápali úplne skreslene a inak, ako by sme ich chápať mali.