Keby som bola princezná Arabela...

„Keby som bol predseda vlády, tak MY už dnes máme zaočkovanosť vyššiu ako 50%,“ povedal v relácii Na telo nezaočkovaný Peter Pellegrini a ja sa pýtam: Na čo tá skromnosť, Peter? Čo vám bráni odpútať sa od zeme ešte viac?

Nečakajte, až vám vaše sny vyfúkne niekto, kto ponúkne 70 či 80%.

Kapacitu a potenciál, ktoré sa vo vás ukrývajú, je potrebné vyventilovať, nie tlmiť a skrývať. Vyjdite zo svojej ulity a povedzte národu, čo všetko sme už mohli mať, keby sme sa neulakomili na Matoviča. Otvorte stavidlá svojej fantázii a prezraďte i nám, nevedomým, o čo všetko sme prišli, keď sme vás vymenili za celkom iné sľuby. Nové školy, nemocnice, civilizovaných medveďov, 3dňový pracovný týždeň, 6 a možno i 7 G... Nezatracujte ani nápady typu piercing za očkovanie, ktorý vám neobozretne prezradil v relácii pán Budaj.

Ak totiž budete otáľať a svoje plány si necháte len v hlave, môže sa stať, že vás predbehne ďalší borec, Robert Fico, ktorý už prestal len naznačovať a sľubuje vo veľkom. Ten nestojí na zemi, ten nesedí „v koutě“. Chce byť pri zdroji, chce sa rozprávať s Layenovou. Nebojte sa ani vy, odhoďte falošnú skromnosť a do toho.

A to už ani nehovorím o tom, čo všetko sme tu dnes mohli mať, keby ste sa s hore menovaným, tiež nezaočkovaným kolegom spojili... Hovoriť o 50% zaočkovanosti by bolo v tomto prípade absolútne bezpredmetné a smiešne, pretože COVID by bol dnes na Slovensku pod vaším vedením už dávno vyhľadený.

Preto...

Nebojte sa Peter prezentovať vaše bujaré sny a verte, že na Slovensku sa nájde dostatok voličov, ktorí ich potrebujú. Preferencie na to máte a Slováci, odchovaní na Dobšinskom a Arabele, vás neopustia.