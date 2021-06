Politický Baywatch alebo Ako nás pán Fico pravdepodobne opäť zachránil

Už od jesene sme boli upozorňovaní skúseným tímom Smeru, že táto vláda nemá mozgový potenciál na tvorbu kvalitného plánu obnovy. Od jesene sme teda boli zmierení s tým, že naša vláda plán poslať nestihne a keď, bude to fiasko.

Z unikátneho balíku so 750 mld eur, ktoré Európa ponúkla jednotlivým krajinám na riešenie dopadov pandémie v rokoch 2021 – 23, by podľa určitého kľúča mohlo Slovensko dostať až 6,5 mld eur, čo sa podľa pána Fica v žiadnom prípade nestane, lebo slovenský plán obnovy je paškvil formátu: „Čo babku v noci napadlo, to dali do materiálu.“

Hanba medzinárodného rozmeru.

I napriek tomu, že nás premiéri I. i II. ubezpečovali, že všetko je v poriadku a že náš plán obnovy je kvalitným materiálom, ktorý si podporu Európy zaslúži, pán Fico bol iného názoru a tento svoj názor v pravidelných dávkach verejne prezentoval. Nie preto, aby Slovensku poškodil, ale preto, aby vopred pripravil členov európskej komisie na hrôzu, ktorá sa im dostane do rúk a nás aby pripravil na sklamanie, keď nedostaneme nič. Robil všetko preto, aby zmiernil dopady neschopnosti našich vládnych úradníkov a snažil sa zuby nechty zachrániť, čo sa dá.

Keď sa dozvedel, že v pondelok 21. 6. Slovensko navštívi Ursula von der Leyenová, predsedníčka Európskej komisie, neváhal vystaviť svoju kožu na záchranu situácie a domáhal sa rozhovoru s ňou. Čo si od tohto rozhovoru sľuboval a aké taktiky a praktiky chcel použiť, nie je známe, ale rozhovor pravdepodobne prebehol a dopadol veľmi dobre. Inak si totiž neviem vysvetliť slová pani Leyenovej, ktorá verejnosť informovala o tom, že Slovensko patrí medzi 5 najrýchlejších štátov a náš plán obnovy patrí k najlepším z nich.

Nuž, takýto zvrat nečakal nikto. Z absolútneho prepadáku sa stal dokument number 1.

Predseda Smeru je prosto kaliber najvyššieho formátu.

Mitch Buchannon slovenskej politiky.

Stačí mu obliecť si červené trenky, hodiť sa so záchranným kolesom Kamenickým do mora politických problémov a dokážu zvrátiť nezvrátiteľné.

Pozn. autorky:

Je síce fakt, že avizovaný rozhovor medzi Leyenovou a Ficom prebehnúť nemusel, to sa však zdá byť nemožné. To by sa totiž ukázalo, že náš plán obnovy je fakt dobrý a že sa pán Fico so svojim kvalitným a odborným tímom mýlil. No a uznajte sami, to je vysoko nepravdepodobné.

Nuž, nezostáva nám nič iné, ako si počkať na tlačovú konferenciu strany Smer. Oni nás uvedú do správnych koľají, naše myšlienkové pochody patrične kudy-tudy nasmerujú a vysvetlia nám, či za úspešným plánom obnovy stojí komunikačný um nášho Mitcha Buchannona alebo len neschopná európska komisia, ktorá nevie rozoznať kvalitu od zmiešaniny nočných nápadov akejsi babky.

Zdroj:

https://www.youtube.com/watch?v=g6NlMs5bvS4