Patríte už k rozumným alebo ešte k nerozumným?

Očkovací ošiaľ naberá na obrátkach a v záujme zabezpečenia čo najvyššej zaočkovanosti sa začínajú uplatňovať rôzne nevýhody pre nezaočkovaných. Rozumný človek by mal prosto pochopiť, že výhodou je byť zaočkovaný.

A tak sa v súlade s nastavenými pravidlami rozumných predstaviteľov ľudia začínajú deliť na rozumných a nerozumných.

Rozumní sú zvýhodnení, pretože pochopili pravidlá rozumných predstaviteľov, nerozumní nepochopili, a tak si výhody nezaslúžia. Vzhľadom k tomu, že väčšina našich predstaviteľov je rozumná, dalo by sa predpokladať, že i väčšina z tých, ktorých zastupujú, by mala byť rozumná.

No, nie je to tak.

Pomer rozumných a nerozumných je opačný, ako by si to rozumní predstavovali, a tak im nezostáva nič iného, ako donútiť nerozumných k rozumu. Nie je to jednoduché, pretože tí druhí sú väčšinou tvrdohlaví (niekedy až sprostí), čítajú rôzne neoverené hoaxy a veria pseudoodborníkom, ktorí majú celkom iný názor, ako tí rozumní. Ale i napriek tomuto krivka rozumných postupne rastie.

Rozumným sa to však stále zdá byť pomalé, a tak vo svojich taktikách a praktikách pritvrdzujú. Keď to nejde podobrotky, pôjde to pozlotky. Farbia okresy na tmavšie farby, vydávajú zákazy a usmernenia, rozhodli o tom, že tí, čo už COVID prekonali a odmietli očkovanie, sú tiež nerozumní, motivujú, aby rozumní boli ešte rozumnejší a viedli k rozumu i svoje deti, menia zákony a možno sa dotknú i ústavy. Rozumní dokonca uvažujú o tom, že zabránia nerozumným Slovákom vrátiť sa domov a nechajú ich za hranicami, ak nesplnia rozumné podmienky. Tak im treba. Dokiaľ nezmúdrejú, nech si spoza hraníc kričia: E. T. volá domů.

Nuž, snáď sa to týmito rozumnými opatreniami postupne zvráti.

I keď...

Začínajú sa objavovať náznaky neposlušnosti nerozumných, a to môže znamenať všeličo. Napr. v Čechách majiteľka obchodu s detským tovarom zakázala vstup do svojho obchodu zaočkovaným. Prečítala si asi nejaký hoax „ a tvrdí, že očkovanie zvyšuje riziko prenosu nákazy od ľudí, ktorí pre vakcínu nemajú žiadne príznaky.“

Taká hlúposť. Toto by predsa rozumný človek nikdy nemohol povedať.

Ale žiadny strach. Česká obchodná inšpekcia už sa nerozumnou osobou a týmto prípadom diskriminácie zaoberá. Kto to kedy videl, aby sa takto nehorázne diskriminovali ľudia, ktorí sa riadia pokynmi rozumných.

