Mal to byť SPUTNIK, dnes sa dôvera vkladá v MATES

Priznajme si, pamätať si Matovičovu vládu, nebude veľký problém. Záchytných bodov je nadostač. No Igor nám neverí a chce si pamäť národa poistiť niečím výnimočným. Niečím, čo sa bude po veky vekov prenášať z otcov na synov.

Pôvodne mu mal nesmrteľnosť zaistiť SPUTNIK, na ktorý sám osobne vyhradil zo štátnej kasy takmer 20 miliónov eur, no keď mu tento pekný nápad pre závisť druhých nevyšiel, začal rozmýšľať nad inou atrakciou. A že mu myslenie ide na plné obrátky (veď nad čím iným by sa na ministerstve zabával) a brainstorming je jeho metódou i formou práce, kým sa mesiac s mesiacom zišiel, predstavil nám nový plán.

Kedysi Malé TElevizní Sázení, dnes MAtovičovo TElevízne Stávkovanie.

MATES v novom kabáte.

Veľký televízny revuálny program za 2 milióny eur týždenne.

Koncept tohto nového projektu vymyslel pán minister pravdepodobne celkom sám, pretože vízia, ktorú predstavil, sa ani v najmenšom nevymyká jeho doterajším nápadom. Vraj to bude veľké televízne losovanie, kde sa v losovacom bubne ocitnú všetci zaočkovaní. Bubon sa roztočí vo veľkom podľa návrhu ministra financií pravdepodobne vždy v nedeľu večer na RTVS (v malom každý pracovný deň pre televíznymi novinami) a poverená ruka (možno samotného Igora) vylosuje niekoľko šťastlivcov, ktorí si odnesú pár sto, možno pár tisíc eur. A to len za to, že sa nechali očkovať. Ako hovorí pán minister: „Musíme odškodňovať ľudí za to, že urobia niečo, čo sa im nechce“.

A tak, milí spoluobčania, hore sa do lesa.

V bubne je miesto pre každého z nás.

A potom...

Každý pracovný deň pred televíznymi novinami a každú nedeľu sa môžeme tešiť na chvíle napätia a hráčskeho vzrušenia. Bez akéhokoľvek vkladu, bez akéhokoľvek úsilia.

Len preto, že si to zaslúžime.

Len preto, aby nás odškodnili.

A to nie je všetko, čo vypadlo ministrovi z hlavy.

Kto je komunikačne zdatný, môže si zarobiť i v sprostredkovateľskej činnosti.

Ak presvedčíte k očkovaniu človeka do 50 rokov, môžete dostať až 30 eur, ak do 60 rokov, môžete si zarobiť 60 eur a pri senioroch nad 60 rokov pôjde o sumu až o 90 eur.

Túto motivačnú perlu s vekovým rozlíšením zatiaľ ešte síce neodobrila vláda, ale ak je to návrh ministra financií, tak nie je o čom. Osobne si myslím, že ak to členovia vlády posúdia svoji odborným zrakom a zistia, že to fakt nemá chybu, musia to schváliť.

Čo by za to dali napr. deti a chudobní ľudia v Bangladéši.

A my sa tešme, že máme takúto vládu, ktorá nás takto moderne podporuje a motivuje k vyššej životnej úrovni. Tešme sa, že máme takého ministra financií, ktorý je obdarený a niekedy máva až dva takéto nápady týždenne.

A to len preto, že si to zaslúžime.

Len preto, aby nás odškodnili.

A navyše z našich peňazí.

Zdroj:

https://www.trend.sk/spravy/stat-bude-odskodnovat-ockovanie-premiou-sprostredkovatelskym-bonusom?itm_site=trend&itm_template=hp&itm_modul=topbox&itm_position=1