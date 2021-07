Nepoznám demokratickejšiu krajinu ako Slovensko

Lengvarský: „Chcel by som reagovať na dezinformáciu, ktorá vznikla, neviem z akého dôvodu. Je o tom, že ideme zavádzať nejaké plošné alebo povinné očkovanie. Chcel by som všetkých ubezpečiť, že to tak nie je a ani nebude."

Toľko rečí, toľko zavádzajúcich správ, že budeme k očkovaniu násilím donútení a pán minister Lengvarský to 3 vetami s absolútnou razantnosťou vyvrátil. A dobre urobil, že takto verejne vystúpil a na plné ústa povedal, že ľudské práva nebudú v našej krajine pošliapané. Mnohí ľudia si totiž hneď spájajú obmedzenia pre nezaočkovaných s povinnosťou sa očkovať.

Ale veď ich nikto nenúti.

Majú možnosť žiť plnohodnotným životom očkovaného. Len sa musia dať otestovať.

Stačí im zopár drobných na test (cca 70 eur) a môžu ísť na kúpalisko aj bez očkovania.

Stačí im 70 eur a môžu sa ísť naobedovať (za 5 eur) do reštaurácie.

Stačí im 70 eur a môžu si ísť sadnúť s priateľmi na pivo za 2 eura.

Stačí im 70 eur 14 dní karantény a môžu sa domov vrátiť napríklad aj z vesmíru.

Z 500 eurového platu im vyjde až 7 testov, a uznajte, to je viac ako dosť.

Je síce fakt, že ak je v rodine nezaočkovaných viac alebo ak si chcú cez leto užiť nejaké tie radovánky i s deťmi a nebodaj niekoľkokrát za mesiac, tak sa im to trochu predraží, ale to je iba malý trest za to, že sa nevedia spratať do kože a pochopiť, že očkovanie je vraj sloboda.

Veď to hovoria vo všetkých médiách. Hovorí to pani prezidentka. Hovorí to pán minister zdravotníctva. Už aj pán Sulík, ktorý o sebe tvrdí, že je nenakaziteľný, je prvýkrát zaočkovaný. Lotériu nám vláda pripravila. A nič. Viac ako polovica Slovenska verí stále niečomu inému. Nepochopiteľné.

Ale i keď majú takéto sprosté názory, nik ich za ne netrestá. Majú absolútnu slobodu v rozhodovaní: očkovať alebo testovať? Je to len a len na ich zvážení. Ako hovorí minister, povinné testovanie je absolútna dezinformácia.

Toľko slobody, demokracie a rovných príležitostí tu máme.

Ja fakt neviem, prečo sa v posledných prieskumoch ukazuje, že chce polovica mladých ľudí z tejto krajiny odísť.

Veď je tu tak dobre.



