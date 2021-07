Chodia vám SMS typu: Chceš mi prispieť na opravu zubov, zaočkuj sa, prosím.?

Na Slovensku sa rozbieha nová spoločenská hra organizovaná štátom. Spočíva v nahováraní ľudí na očkovanie a jej výsledkom je celkom slušná finančná odmena odstupňovaná podľa veku úlovku. Čím viac ľudí nahovoríš, tým viac zarobíš.

Táto lákavá ponuka je bonbónikom a zlatou baňou pre komunikačne zdatných, ktorí sa neboja, nehanbia a ovládajú manipulačné techniky. Ťažšie to majú tí, ktorí sa s darom komunikácie nenarodili, no túžia si tiež prilepšiť k dávke, k platu či k dôchodku. Práve týmto je určený dnešný môj príspevok, kde im poradím, ako na to:

Zistite si, kto z vášho okolia nie je zaočkovaný. Veľmi dobrou pomôckou je zoznam potenciálnych úlovkov, s ich telefónnymi číslami a prípadne adresami. Do zoznamu si napíšte i osoby, ktoré už zaočkované boli, pre prípad, že hra bude pokračovať na jeseň a v zime a bude ich treba preočkovať. Vytypovanú osobu priveďte do nálady, aby ste ju mohli lepšie ovplyvniť. Veľmi dobrou pomôckou je alkohol. U niekoho postačí už to, u niekoho bude potrebné vyvolať nejakú emóciu i inak. Niekedy stačí slovom, niekedy piesňou, vôňou alebo dotykom. U vzdialenejších príbuzných a náhodných známych odporúčam obmedziť sa na slovné techniky (napr. lichotenie), u bližších je možné využiť i intímnejšie polohy, u partnerov v najhoršom i sex. V privádzaní do nálady spomeňte niektoré pozitíva očkovania. Tento bod stratégie je jednoduchší pri slovnom ovplyvňovaní, trochu náročnejšie je to napríklad pri speve či sexuálnych hrách, ale pri troche dobrej vôle a fantázii sa to dá i vtedy. Povedzte jej, ako ju ľúbite, ako vám na nej záleží a že nechcete (ak by sa náhle pominula), bez nej žiť. Svoju pozornosť sústreďte na rameno, ospevujte ho a hovorte, ako vám tam niečo chýba. Sľubujte. Výlety, dovolenku, že už si nájdete prácu, že už v práci skončíte, že už sa nikdy nepozriete na cudziu ženu/muža,... Ak je vytypovaná osoba už pod vplyvom emócií, no nechce o očkovaní ani len počuť, nebojte sa a zatlačte. Pripomeňte jej, čo všetko je vám dlžná a čo ste pre ňu urobili vy. Na túto časť sa vopred pripravte a spíšte si históriu vašich dobrých skutkov, aby ste mali dostatok munície. Ak je i toto málo, spomeňte všetko, čo je vám ľúto. Napr. Mrzí ma, že som ti bol neverný alebo Je mi ľúto, že som ťa včera zbil, a tak.

Ak nepomôže ani toto, vráťte sa k bodu č. 2 alebo nepokračujte. Odškrtnite si dotyčnú osobu v zozname, prejdite plynule na ďalšie meno a skúšajte a skúšajte.

Nezabúdajte, že sa hrá najmä o čas a v zozname je treba uprednostniť seniorov 60+. Za nich je vypísaná odmena až 90 eur, a to by bola naozaj škoda, aby vás, len preto, že ich máte na konci zoznamu, niekto z príbuzenstva či známych predbehol. Zoberte si dovolenku, navštívte vašich vzdialených príbuzných, pokoste záhradu 80ročnej susede, pozvite na pivo staršieho bezdomovca. Toto všetko môžu byť vaši potenciálni klienti.

Takže...

Pripraviť sa, nezabiť sa, pozor... štart.

Že sa vám to zdá byť morbídne a nechutné?

To sa vám naozaj len zdá.

Ako sa hovorilo medzi vrchnosťou už v starovekom Ríme: treba dať ľuďom chlieb a hry.

A toto je celkom obyčajná seriózna hra podporovaná štátom.