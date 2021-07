Málo dôležité priechody

Od pondelka sa postupne uzatvárajú niektoré hraničné priechody. Zdroje neuvádzajú, kto ich vybral, ale budú to vraj tie menej dôležité. Odborníci na priechody prosto vybrali a my musíme veriť, že vybrali tie správne.

O odborníkoch na priechody sme zatiaľ ešte nepočuli, ale zdá sa, že by to mohli byť tí samí, ktorí sa sústredili na rozhodovanie iných dôležitých a menej dôležitých vecí, opatrení a informácií v našich životoch a pomáhajú nám v rozhodovaní. Sú to ľudia, ktorí sa v podstate nevenujú ničomu inému, len zasadajú a posudzujú medzi dobrom a zlom, medzi pravdou a klamstvom, medzi tým, čo je nám ešte treba a čo už nie, a vyberajú pre nás to najlepšie.

A to je neskutočná výhoda a privilégium.

Predstavte si, že existujú krajiny, kde ľudia musia každodenne rozmýšľať a rozhodovať sa nad prkotinami bez pomoci.

A u nás?

Sme od tohto odbremení.

A tak ľudia z pohraničných oblastí, ktorí dochádzajú za prácou do susedných krajín, sa vôbec nemusia zaťažovať zbytočnou úvahou, či hraničný priechod do vedľajšej dediny, kde chodia do práce, je pre nich dôležitý alebo nie. Vedia, že kompetentní odborníci ho vybrali ako menej dôležitý, tak ako i niekoľko najbližších, a jediná ich starosť je vstať ráno o 3 - 5 hodín skôr, aby došli do práce načas. Ak napr. žije dotyčný v Moravskom Lieskovom a chodí do práce do 5 km vzdialenej českej Kvetnej a vie, že 5 km vzdialený priechod je uzavretý (ako i všetky priechody na sever i na juh), ráno vstane o pár hodín skôr a vyrazí smerom na Drietomu alebo Kúty, aby sa dostal do sklární Strání-Květná na rannú, v prípade dlhšej kolóny na hranici, poobedňajšiu zmenu. S čistou hlavou a posilnený zážitkami z výletu.

Veľmi dobre to tu máme zariadené.

Odborníci zasadnú, rozhodnú a nám zostáva jedno jediné: počúvnuť a ďakovať Bohu, že ich tu máme.

Pozn. autorky:

Neviem, či sa neteším predčasne, ale keď už odborníci vo svojej osvietenosti dorazili až k písmenu p a rozhodujú už o dôležitosti priechodov, možno to zoberú jedným šmahom i s prechodmi a rozhodnú i o ich dôležitosti. Veľmi by mi uľahčilo život, keby rozhodli, že práve ten môj je v podstate malý a nedôležitý.