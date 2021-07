Nežiadali a predsa dostali...

"Robert Kaliňák ma poslal za Jozefom Brhelom a povedal, že si mám skúsiť dohodnúť kompenzáciu mzdy v hodnote 200-tisíc eur ročne. Mne to pripadalo veľa, ale akceptoval som to...,“ povedal pán Imrecze vo svojej výpovedi.

A že bol bývalý šéf finančnej správy František Imrecze statočný a prežil ten pocit hanby z nezaslúženého zisku, zašiel podľa rád ministra Kaliňáka za celkom neznámym dobrodincom Brhelom a ako šibnutím čarovného prútika dostával v rokoch 2013 – 17 dvestotisíc eur ročne navyše. Ako vypovedal: Nikdy od nikoho žiadnu výhodu nežiadal, pripadalo mu to veľa, ale prijal to. Nevedel, že je to protizákonné. Tento postup mu odporučil minister vnútra a ten by mu predsa nedohodil žiadnu černotu.

I bývalý špeciálny prokurátor Kováčik nikdy od nikoho žiadnu výhodu nežiadal a bol vraj prekvapený z čiastky 50 tisíc eur, ktorú dostal zabalenú v bunde od šéfa daňových kriminalistov Ľudovíta Makóa. Viete si predstaviť to prekvapenie? Prišiel domov, rozbalil bundu a hľa: obálka s 50tisíckami. Nuž, čo s ňou? Tak si ju nechal a čoskoro na ňu zabudol. Dodnes si, chudák, na ňu nepamätá. (To by musel mať hlavu ako kôň, keby si mal pamätať každú obálku).

Tak, ako viacerí.

Peter Pellegrini si nepamätá na 150 tisíc eur a tvrdí: „K pánovi Imreczemu môžem povedať len toľko, že som od neho určite nikdy nežiadal akúkoľvek „finančnú podporu“ alebo inú výhodu. Na nič si nepamätá napr. ani bývalý minister financií Ján Počiatek, ktorý tiež často používal vetu, že od nikoho žiadnu výhodu nežiadal.

A aké z tohto vyplýva ponaučenie?

Ako pre koho.

Pre nás, bežných ľudí to nemá takmer žiadny význam a musíme sa riadiť tým, čo odporúča Matúš v Biblii: "Proste a dostanete; hľadajte a nájdete; klopte a bude vám otvorené“.

Ak ste však človek „nebežný“, pre vás tu isté posolstvo je.

Vy ste od orácií s chodením, hľadaním, klopaním a prosením odbremenení. Z výskumu medzi vybranými poprednými, správne stranícky orientovanými respondentmi vyplynulo, že i napriek tomu, že nehľadáte, neklopete a neprosíte, aj tak dostanete.

A to je pekná motivácia, udržať sa tam, kde ste.

