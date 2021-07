Ak chceme dobehnúť vyspelý svet, musíme zrýchliť

Tohto si sú vedomí kompetentní úradníci i naša vláda a ako prvé zrýchľujú zavádzanie a zmeny legislatívy pod heslom: Dnes vyjde vyhláška, ktorá bude zajtra aktualizovaná, aby mohla od pozajtra platiť v popozajtrajšej úprave.

Alebo v jednoduchšom znení:

To, čo nejakého poslanca, člena vlády, prípadne konzília napadlo minulý týždeň a poslanci mu to včera schválili v skrátenom konaní, platilo s jemnými úpravami do predvčera.

Legislatívne zmeny a striedanie usmernení a odporúčaní, ktorých sme nielen svedkami, ale najmä potenciálnymi porušovateľmi, prebiehajú tak rýchlo, že ak nesedíme celé dni pri počítači či TV a nesledujeme zmeny v priamom prenose, nemáme šancu ich zaregistrovať. Niekedy sú tak rýchle, že pravdepodobne v rámci úspor už ani nevychádzajú v písomnej podobe a len ich oznámia na niektorej z tlačoviek. Ak ste práve na WC alebo preberáte od kuriéra balík, máte smolu. Zostávate v nevedomosti. Ak to stihnete a zmeny zaregistrujete, telefonicky ich oznamujete svojim podriadeným, nadriadeným a kolegom, lebo kým by ste prišli do práce a zvolali poradu, už by mohlo byť v platnosti celkom niečo iné.

A keď už sme z toho zmagorení my, čo potom taký COVID?

Ten už je celkom mimo.

V iných krajinách to má celkom jednoduché. Pár dní adaptácie, trocha orientácie, prispôsobí sa opatreniam a vymaľované. Veselo mutuje. Ale u nás? K slovenskej mutácii nemôže dôjsť ani náhodou. Podmienky sa u nás totiž menia tak rýchlo, že i tisícročiami overené biologické postupy a procesy dostávajú na frak a i jednoduché organizmy stoja dezorientované v pozore. Netušia, ktorá bije.

Zmätená delta nevie, čia je, už pri vstupe na naše územie.

Jeden deň má všetky hranice otvorené, druhý deň sa musí predierať štrkom a zátarasami, tretí už by aj mohla prejsť lebo zákazy už nik nedodržuje, no zákaz ešte nestihli oficiálne zrušiť a štrk odviezť, tak trčí v Čechách alebo v Maďarsku, kým si to tu nedáme do poriadku. A to ešte nevie, čo ju čaká vo vnútrozemí: meniace sa farby okresov, ktoré sa navyše líšia od farieb covidsemafórov, logicky ťažko vysvetliteľné povolené počty osôb v interiéri a v exteriéri, rozdielne rozstupy v metroch, vekové rozlíšenie testovaných a očkovaných,...

Nuž, čo vám poviem.

A to nie je všetko.

Zmeny u nás nestíhame registrovať nielen my, užívatelia a nižšie formy života, ale asi ani jednotlivé ministerstvá a úrady, pretože často sú na ich webových stránkach upozornenia, usmernenia a vyhlášky niekoľko dní staré, neaktuálne, prípadne sú tam všetky znenia (niekedy i protichodné), takže si neviete od radosti vybrať, ktoré vlastne k dnešnému dňu platí.

Niektorí poslanci už stíhajú len navrhovať a predkladať, k schvaľovaniu sa často ani nedostanú. Zmätení zostali napr. poslanci v behu - členovia Hlasu, ktorí v takej rýchlosti prefrčali okolo hlasovacích gombíkov pri schvaľovaní referenda, že až o pár dní neskôr zistili, že ich predseda nestihol zatlačiť tlačidlo ZA. Taká rýchlovka to bola.

Na rýchlovku sa poslanci pripravujú i v súvislosti so zmenou Ústavy. I napriek Sulíkovým výhradám a upozorneniam, že môže nastať chaos. Dokonca i bojovník proti skráteným konaniam a tvrdý zástanca štandardného postupu Robert Fico sám navrhuje v prípade zmeny Ústavy zrýchliť a pretože má silnú podporu nabudeného a vetrom ošľahaného predsedu parlamentu, je pravdepodobné, že nemožné sa stane možným a do konca leta budeme mať celkom novú Ústavu. Bola by totiž večná škoda, keď už bude náš najdôležitejší štátny dokument otvorený, aby sa tam vložila len jedna alebo dve vety. Treba to využiť a pomeniť všetko, čo vyhovuje dnešnej dobe, pomerom a rozloženiu politických síl. Papier znesie. A ak to nebude budúcej vláde vyhovovať, zmeniť sa to dá vždy.

Zmätený zo švungu udalostí zostal asi aj hlavný hygienik Mikas, ktorý sa (aspoň podľa fotiek, ktoré kolujú po facebooku) ocitol z ničoho nič v Chorvátsku, i keď sám už niekoľko mesiacov odporúča sebe a vyše 5miliónom ľudí na Slovensku, aby nikam za hranice necestovali. Či ho toto odporúčanie napadlo (a hneď aj odpadlo) tak rýchlo, že si ho nestihol v hlave uložiť, sa zatiaľ nevie.

Nuž, všetci sme akýsi dezorientovaní.

Ale, nič sa nedá robiť. Ak chcem dobehnúť svet, musíme kopnúť do vrtule.

I keď to niekedy hlava neberie.