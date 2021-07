Viete si predstaviť, že by ste si v base nemali kde skladovať chladené nápoje?

Dnešná tlačovka R. Fica opäť poukázala na ohavnosti, ktoré sa dejú celkom nevinným ľuďom za múrmi našich väzníc. V celách majú horko, nemôžu sa osprchovať, kedy chcú a o skladovaní chladených potravín môžu len snívať.

Asi na tom niečo bude, lebo i pán Pčolinský sa vraj vyjadril, že ak by mal vo väzbe klímu a Netflix, bol by spokojnejší.

Nuž, musíme uznať, že je to fakt nespravodlivé.

Zatiaľ, čo my sa vyvaľujeme vo svojich bytoch, domoch a balkónoch s rozlohou pristávacej plochy pre vrtuľníky v teplote riadenej klímou, zatiaľ, čo my kedykoľvek môžeme siahnuť do chladničky a mrazáku pre chladené pivo či zmrzlinu, zatiaľ, čo my sa rochníme vo vaniach a vírivkách s penou a vonnými soľami, musia si páni Kováčik, Gašpar, Kičura a iní náhodne odchytení nevinní občania, odtŕhať od úst a znášať príkoria, na ktoré neboli zvyknutí a ani pripravení.

I keď sa pán Kováčik priznal, že očakával, že bude zadržaný (ťažko povedať, z čoho mohol tento bezúhonný muž vychádzať), pripraviť sa na takúto alternatívu života nestihol.

Je teda naozaj chvályhodné a z pozície pána predsedu Smeru nesmierne obetavé, že bez nároku na odmenu či honorár venuje svoj čas a úsilie ľuďom, ktorých v podstate ani nepozná a pokúša sa podmienky v našich väzniciach zmeniť do ľudskej podoby, kde si bude možné v chladničke uložiť dobré šampanské či objednať si pizzu.

Ale to je celý pán Fico.

Človek, z ktorého je možné vycítiť obrovský kus empatie pravého sociálneho demokrata, ktorú je schopný v sebe vyprodukovať len človek, ktorý dokáže byť človeku človekom.

Zdroje:

https://www.youtube.com/watch?v=-XGGMSCTxCk

https://dennikn.sk/2466879/marcela-pcolinska-matka-exriaditela-sis-ak-by-mal-vlado-vo-vazbe-klimu-a-netflix-bol-by-spokojny/?ref=tit1